Jennifer Lopez revela cómo vivió su divorcio de Ben Affleck

Durante una conversación en los estudios de SiriusXM, JLo reflexionó sobre las lecciones que le han dejado sus relaciones sentimentales y reconoció que, durante mucho tiempo, repitió ciertos patrones sin detenerse a entender qué estaba buscando realmente.

En la conversación, JLo habló sobre su ánimo tras el divorcio de Ben Affleck, lo que también representaba su cuatro matrimonio. "Casarse y divorciarse cuatro veces fue como aprender lo mismo una y otra vez”, dijo.

“Porque creo que hubo amor, y también desamor y lecciones. Y de verdad te das cuenta de que no importa lo que te hagan los demás ni nada de eso. Lo que importa es lo que haces tú en esa situación, cómo llegaste ahí y cómo te descubres a ti misma. Es decir, en realidad se trataba de descubrirme a mí misma cada vez”.

Además, la actriz compartió el consejo que le dio su terapeuta tras el fallido matrimonio con el protagonista de Batman. "Eres muy joven. Sigue adelante. Sigue descubriéndote y aprende a amar cada parte de ti, incluso esas partes que son románticas empedernidas".

Lejos de tomar su tendencia a enamorarse como un defecto, Jennifer aseguró que hoy entiende que esa faceta también forma parte de lo que la convierte en artista y soñadora.

En la conversación, la estrella de Hollywood explicó que durante mucho tiempo llegó a responsabilizar a su personalidad romántica por algunas de las decepciones que vivió en pareja. Sin embargo, el consejo de su terapeuta le permitió entender que no tenía por qué renunciar a esa parte de sí misma.

"Esa es la artista que hay en mí. Esa es la soñadora que hay en mí. Esa es la persona que crea las cosas que puedo crear", explicó al recordar cómo cambió su manera de interpretar esa característica.

Incluso bromeó sobre la personalidad que la lleva a subirse a un escenario frente a miles de personas, bailar y hacer piruetas durante sus presentaciones. "Hay que estar un poquito loca", comentó entre risas.