¿Cuándo nacerá María, la hija de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Aunque no dio un día exacto, Cynthia explicó que la primera semana del mes no sería la fecha más probable para el nacimiento. También confirmó que, al igual que su hermano mayor, León, la bebé nacerá en México.

La futura mamá de dos respondió algunas de las preguntas de sus seguidores el 18 de noviembre y aprovechó para aclarar otros detalles sobre esta nueva etapa familiar, desde el nombre completo de su hija hasta la posibilidad de volver a embarazarse en el futuro.

Ante la pregunta sobre la fecha de nacimiento de su hija, Cynthia explicó que, aunque tienen una fecha prevista, el momento del parto puede cambiar.



Cynthia Rodríguez (Instagram)

"Las que somos mamás sabemos que el bebé nace cuando quiere nacer, por más que tengas una fecha, un bebé decide cuándo quiere nacer", comentó.

Sin embargo, después dio una pista más concreta sobre la llegada de María: "Lo que sí les puedo decir es que la primera semana (de diciembre) no creo, pero en diciembre nace, en diciembre, faltan unas semanas".

De esta manera, la conductora confirmó que su hija llegará antes de que termine 2026, aunque prefirió no revelar una fecha específica.

También aclaró que la pequeña llevará por nombre María Rivera Rodríguez, sin un segundo nombre. "La verdad es que nos parece un nombre hermoso, hermosísimo", explicó.

