Karla Souza opinó sobre la posible liberación de su colega Pablo Lyle , quien podría abandonar la prisión el próximo 29 de diciembre gracias a su buen comportamiento. La actriz celebró que el actor tenga la oportunidad de recuperar su libertad e hizo una reflexión sobre el caso que terminó con la vida de Juan Ricardo Hernández en 2019.
Karla Souza pide reflexionar sobre el caso de Pablo Lyle y la normalización de la violencia
Durante un encuentro con la prensa, la protagonista de Nosotros los Nobles reconoció que le da gusto que Pablo pueda regresar con sus hijos, pues considera que han sido años particularmente difíciles para su familia. Sin embargo, dejó claro que lo ocurrido no debe pasar inadvertido ni convertirse únicamente en una historia sobre el regreso del actor a la libertad.
“Me da muchísimo gusto porque tiene, además, hijos, ¡qué difícil!”, expresó al enterarse de que ya existe una fecha tentativa para su salida.
Aunque se mostró solidaria con el actor, Karla puso sobre la mesa un tema que ha generado debate: la manera en que la sociedad normaliza las reacciones violentas de los hombres y hasta llega a justificar comportamientos agresivos. Para ella, el caso de Lyle debe servir como una advertencia sobre las consecuencias de actuar impulsivamente.
“Creo que eso fue, espero que sea una lección para todos el ver que realmente la violencia no es solución de ninguna manera y que eso es producto perfecto de lo que es una sociedad machista y cómo estamos aplaudiéndole a ese tipo de comportamientos y acciones a los hombres, a los niños”, señaló.
La actriz fue más allá al considerar que, aunque Pablo fue quien enfrentó las consecuencias legales de aquella agresión, el aprendizaje debe alcanzar a toda la sociedad, especialmente a quienes vieron las imágenes del altercado que terminó en tragedia.
“Más bien, desgraciadamente cayó esa lección sobre Pablo, pero creo que es una lección que para todos nos sirve como sociedad y espero que todos los que vieron ese video puedan pensarla dos veces antes de agredir a alguien físicamente. Y sé que él cumplió su tiempo, su condena”, comentó.
Souza también reveló que le provocó mucha tristeza ver al actor atravesar este proceso y que, aunque no estuvo cerca de él, le enviaba oraciones para que pudiera reflexionar sobre lo sucedido y las consecuencias de aquel momento de violencia.
“Me dio muchísima pena verlo, y le mandaba de lejos muchísimas oraciones para que justo pudiera él atender ese impulso que nos ha pasado a todos de revertir a ese momento violento, pero ver que la violencia en realidad no es solución de nada”, compartió.
Por otra parte, Karla expresó su deseo de que Pablo pueda reconstruir su vida y regresar a los escenarios, pero también espera que no evada la responsabilidad de lo ocurrido y que utilice su experiencia para generar conciencia sobre la violencia masculina.
“Le deseo lo mejor, le mando muchísimo amor”, agregó.
Finalmente, la actriz se dijo convencida de que Lyle todavía tiene una larga carrera por delante y planteó que su historia podría convertirse en una oportunidad para hablar de un problema que, considera, sigue afectando a la sociedad.
“Y yo estoy segura que él va a tener una carrera larga, y espero que pueda trabajar, y pueda hablar de este tema, y darle voz a mucha necesidad que tienen los hombres de ver que por ahí no es el buen camino”, concluyó.