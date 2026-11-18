Durante un encuentro con la prensa, la protagonista de Nosotros los Nobles reconoció que le da gusto que Pablo pueda regresar con sus hijos, pues considera que han sido años particularmente difíciles para su familia. Sin embargo, dejó claro que lo ocurrido no debe pasar inadvertido ni convertirse únicamente en una historia sobre el regreso del actor a la libertad.

“Me da muchísimo gusto porque tiene, además, hijos, ¡qué difícil!”, expresó al enterarse de que ya existe una fecha tentativa para su salida.

Aunque se mostró solidaria con el actor, Karla puso sobre la mesa un tema que ha generado debate: la manera en que la sociedad normaliza las reacciones violentas de los hombres y hasta llega a justificar comportamientos agresivos. Para ella, el caso de Lyle debe servir como una advertencia sobre las consecuencias de actuar impulsivamente.

“Creo que eso fue, espero que sea una lección para todos el ver que realmente la violencia no es solución de ninguna manera y que eso es producto perfecto de lo que es una sociedad machista y cómo estamos aplaudiéndole a ese tipo de comportamientos y acciones a los hombres, a los niños”, señaló.

La actriz fue más allá al considerar que, aunque Pablo fue quien enfrentó las consecuencias legales de aquella agresión, el aprendizaje debe alcanzar a toda la sociedad, especialmente a quienes vieron las imágenes del altercado que terminó en tragedia.

“Más bien, desgraciadamente cayó esa lección sobre Pablo, pero creo que es una lección que para todos nos sirve como sociedad y espero que todos los que vieron ese video puedan pensarla dos veces antes de agredir a alguien físicamente. Y sé que él cumplió su tiempo, su condena”, comentó.

Souza también reveló que le provocó mucha tristeza ver al actor atravesar este proceso y que, aunque no estuvo cerca de él, le enviaba oraciones para que pudiera reflexionar sobre lo sucedido y las consecuencias de aquel momento de violencia.

“Me dio muchísima pena verlo, y le mandaba de lejos muchísimas oraciones para que justo pudiera él atender ese impulso que nos ha pasado a todos de revertir a ese momento violento, pero ver que la violencia en realidad no es solución de nada”, compartió.