Gerard Piqué despide a Jesús de Miguel tras su trágica muerte durante un partido de futbol

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante los últimos minutos del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel buscaba disputar un balón cuando chocó de manera fortuita con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, quien salió de su área para intentar despejarlo.

El impacto provocó que el delantero sufriera una parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos lo atendieron de inmediato sobre el terreno de juego y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Debido a la emergencia, el partido fue suspendido definitivamente en el minuto 108.

Durante las horas posteriores al accidente, el estado de salud del futbolista se reportó como grave y, más tarde, el CD Tenerife informó que había presentado un empeoramiento neurológico. Finalmente, el club confirmó que Jesús de Miguel falleció a las 8:00 horas de este martes.



@CDTOficial Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús. — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2026



Gerard Piqué, quien estuvo presente en las gradas durante el encuentro, fue uno de los primeros personajes del futbol en manifestarse ante la tragedia. El exdefensor del FC Barcelona compartió un mensaje en sus redes sociales para despedir al jugador y expresar sus condolencias.

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió Piqué, quien se mostró profundamente afectado por lo ocurrido.

