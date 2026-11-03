El fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de 30 años, fue confirmado este martes 3 de noviembre, luego de que permaneciera hospitalizado en estado crítico por el fuerte choque que sufrió durante un partido contra el FC Andorra. La noticia provocó una ola de condolencias en el futbol internacional, entre ellas la de Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona y máximo accionista del conjunto andorrano, quien presenció el accidente y expresó públicamente su tristeza.
Gerard Piqué despide a Jesús de Miguel tras su trágica muerte durante un partido de futbol
Gerard Piqué despide a Jesús de Miguel tras su trágica muerte durante un partido de futbol
El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante los últimos minutos del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel buscaba disputar un balón cuando chocó de manera fortuita con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, quien salió de su área para intentar despejarlo.
El impacto provocó que el delantero sufriera una parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos lo atendieron de inmediato sobre el terreno de juego y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Debido a la emergencia, el partido fue suspendido definitivamente en el minuto 108.
Durante las horas posteriores al accidente, el estado de salud del futbolista se reportó como grave y, más tarde, el CD Tenerife informó que había presentado un empeoramiento neurológico. Finalmente, el club confirmó que Jesús de Miguel falleció a las 8:00 horas de este martes.
@CDTOficial Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús.
— Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2026
Gerard Piqué, quien estuvo presente en las gradas durante el encuentro, fue uno de los primeros personajes del futbol en manifestarse ante la tragedia. El exdefensor del FC Barcelona compartió un mensaje en sus redes sociales para despedir al jugador y expresar sus condolencias.
"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió Piqué, quien se mostró profundamente afectado por lo ocurrido.
El CD Tenertife se despide de Jesús de Miguel
Por su parte, el FC Andorra también publicó un comunicado para expresar su solidaridad con la familia del futbolista, sus compañeros y el CD Tenerife. La institución del Principado dejó claro que el dolor por la pérdida está por encima de cualquier rivalidad deportiva.
"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz", expresó el club.
La muerte del delantero provocó reacciones de distintos equipos e instituciones del futbol, que enviaron mensajes de apoyo a sus seres queridos y a la afición del Tenerife. La UEFA anunció que se guardará un minuto de silencio en los partidos de competiciones europeas de esta semana, mientras que clubes como el Real Madrid y el Barcelona también se sumaron a las muestras de condolencias.
El CD Tenerife, por su parte, pidió respeto para la familia de Jesús de Miguel en estos momentos de dolor y anunció que se realizará un homenaje en memoria del futbolista en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Su fallecimiento ha conmocionado al futbol español y deja de luto a sus compañeros, seguidores y a toda la comunidad deportiva.