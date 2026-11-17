Victoria Beckham parece haber dado un paso importante en medio del distanciamiento que tiene con su hijo mayor, Brooklyn Beckham. La diseñadora completó los trámites legales para transferir a sus cuatro hijos la titularidad de las marcas registradas de sus respectivos nombres, una decisión que cobra importancia en el caso de su hijo mayor, quien meses atrás acusó públicamente a sus papás de intentar hacerlo renunciar a los derechos sobre su propio nombre.
Victoria Beckham le regresa a Brooklyn los derechos de su nombre en medio del distanciamiento familiar
Victoria Beckham cede el control de la marca registrada de Brooklyn y sus hermanos
De acuerdo con información publicada por El País, con base en documentos presentados ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, Victoria dejará de figurar como titular de las marcas registradas de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Beckham. El cambio se hará efectivo en diciembre, cuando corresponda renovar los registros, y permitirá que los hijos gestionen sus nombres con sus propios equipos legales.
La decisión llega en un momento especialmente delicado para la familia, cuya fractura se hizo pública en enero de este año, cuando Brooklyn compartió un extenso mensaje en redes sociales en el que expuso sus diferencias con David y Victoria Beckham.
Entre sus señalamientos, aseguró que sus papás lo presionaron para firmar documentos que implicaban ceder los derechos sobre su nombre antes de su boda con Nicola Peltz, celebrada en abril de 2022.
Los registros de la Oficina de Propiedad Intelectual británica muestran que Victoria Beckham solicitó en diciembre de 2016 el registro de los nombres de sus cuatro hijos como marcas comerciales. En aquel momento, todos eran menores de edad, por lo que la diseñadora figuró como titular de los registros.
Las marcas abarcan distintas categorías comerciales, entre ellas cosméticos, productos de belleza, ropa, calzado, artículos deportivos, juguetes, programas de televisión y música. Su protección permite controlar el uso comercial de esos nombres en los sectores correspondientes.
De acuerdo con fuentes cercanas, David y Victoria tomaron esta medida originalmente para proteger las marcas personales de sus hijos mientras eran menores. Ahora que los tres mayores son adultos y han comenzado a desarrollar sus propios proyectos profesionales y comerciales, la transferencia permitirá que gestionen sus respectivos registros de manera independiente.
Victoria Beckham da el primer paso hacia la reconciliación con Brooklyn
La transferencia de las marcas registradas ha sido interpretada como un gesto de acercamiento de Victoria hacia su hijo mayor. De acuerdo con fuentes citadas por The Sun, la diseñadora habría participado activamente para facilitar los trámites y garantizar que sus hijos pudieran asumir el control de sus nombres al momento de la renovación.
Sin embargo, la decisión legal no significa necesariamente que Brooklyn esté dispuesto a reconciliarse con sus padres. Hasta ahora, no se ha anunciado ningún acercamiento público entre ellos ni un cambio en la postura que el joven expresó a principios de año.
Mientras tanto, Brooklyn continúa enfocado en sus proyectos personales y empresariales, entre ellos Cloud23, su marca de salsa picante, con la que busca construir una identidad comercial propia.