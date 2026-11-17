Victoria Beckham cede el control de la marca registrada de Brooklyn y sus hermanos

De acuerdo con información publicada por El País, con base en documentos presentados ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, Victoria dejará de figurar como titular de las marcas registradas de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Beckham. El cambio se hará efectivo en diciembre, cuando corresponda renovar los registros, y permitirá que los hijos gestionen sus nombres con sus propios equipos legales.

La decisión llega en un momento especialmente delicado para la familia, cuya fractura se hizo pública en enero de este año, cuando Brooklyn compartió un extenso mensaje en redes sociales en el que expuso sus diferencias con David y Victoria Beckham.

Entre sus señalamientos, aseguró que sus papás lo presionaron para firmar documentos que implicaban ceder los derechos sobre su nombre antes de su boda con Nicola Peltz, celebrada en abril de 2022.



La familia Beckham está distanciada desde la boda de Brooklyn, el mayor de sus hijos, con Nicola Peltz. (Getty Images)

Los registros de la Oficina de Propiedad Intelectual británica muestran que Victoria Beckham solicitó en diciembre de 2016 el registro de los nombres de sus cuatro hijos como marcas comerciales. En aquel momento, todos eran menores de edad, por lo que la diseñadora figuró como titular de los registros.

Las marcas abarcan distintas categorías comerciales, entre ellas cosméticos, productos de belleza, ropa, calzado, artículos deportivos, juguetes, programas de televisión y música. Su protección permite controlar el uso comercial de esos nombres en los sectores correspondientes.

De acuerdo con fuentes cercanas, David y Victoria tomaron esta medida originalmente para proteger las marcas personales de sus hijos mientras eran menores. Ahora que los tres mayores son adultos y han comenzado a desarrollar sus propios proyectos profesionales y comerciales, la transferencia permitirá que gestionen sus respectivos registros de manera independiente.