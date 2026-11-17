¿Cuál es la historia de James Bond?

Al principio, James Bond era un héroe de novela, con más de 60 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. El espía nació hace seis décadas de la pluma del periodista británico Ian Fleming, que aportó al personaje su experiencia como espía al servicio de Su Majestad durante la Segunda Guerra Mundial.

El primer libro de 007, "Casino Royale", salió publicado en 1953. Le seguirían 13 más: "Goldfinger", "Dr. No", "Desde Rusia con amor", y una serie de relatos cortos. Fleming murió a los 56 años, en 1964, solo dos años después de la primera adaptación a la gran pantalla, la película "El satánico Dr. No".



Las claves para entender la saga de James Bond, 007. (Getty Images)

¿Cuántas películas de James Bond hay?

"Al servicio de Su Majestad", "El mundo no basta", "Skyfall", "Otro día para morir"... Con 25 películas en total de la saga oficial, cada generación tiene su James Bond de culto.

La próxima película será la primera desde que los productores de larga data Barbara Broccoli y Michael G. Wilson se retiraron y Amazon asumió el control creativo de la franquicia, tras adquirir MGM, la empresa matriz de la saga.

¿Quiénes han sido los actores de James Bond?

Sean Connery fue el primer Bond, en "El satánico Dr. No", y participó en las seis primeras películas. Connery sigue siendo para muchos fans el James Bond por antonomasia: viril, seductor y misógino, dotado de un carisma irresistible.

Al escocés le sucedieron el australiano George Lazenby (el único no nacido en las islas británicas), Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig y ahora se suma Robert Pattinson.



Las claves para entender la saga de James Bond, 007. (Getty Images)





¿Qué significa el 007 de James Bond?

James Bond, un agente secreto al servicio de Su Majestad, trabaja para el MI6, el servicio de inteligencia exterior británico. El primer "0" de "007" significa que tiene permiso para matar, el segundo, que ya lo ha hecho, y el 7, es su código dentro del servicio.

En torno al carismático espía hay un cúmulo de personajes como su jefe, identificado solamente como M. La actriz Judi Dench marcó la historia de la saga como la primera mujer en interpretar este papel entre 1995 ("GoldenEye") y 2012.

Q. es el compañero de Bond que le proporciona los más modernos "gadgets"... Sin olvidar a Moneypenny, la secretaria de M., con la que James Bond sin duda en coquetear.

