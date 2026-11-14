Justin Bieber se avienta un 'palomazo' en el concierto de un amigo en Los Ángeles cuyos boletos costaron 30 dólares

Justin Bieber sorprendió a los asistentes al concierto del cantante británico Finn Askew el jueves 12 de noviembre, cuando apareció inesperadamente en el escenario de The Moroccan Lounge, un pequeño recinto de música en vivo en Los Ángeles, California.
Lo que parecía una presentación más en la agenda del joven músico terminó con un invitado que pocos esperaban; el intérprete de “Sorry” y “Love Yourself”, quien se sumó a Askew para cantar “Music All Over Her Body”, sencillo que el artista de 25 años lanzó en septiembre de 2026.
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Justin Bieber y Finn Askew cantan juntos ‘Music All Over Her Body’ ante el público que no podía creerlo
De acuerdo con videos que comenzaron a circular en redes sociales y que el propio Finn Askew compartió, Justin Bieber apareció hacia el final del espectáculo y acompañó al británico para cantar juntos “Music All Over Her Body”.
Justin —célebre por su oído musical— aportó coros, armonías y algunos arreglos vocales, mientras Askew hizo la voz principal.
La canción, lanzada en septiembre de 2026, forma parte de los sencillos recientes del músico británico. El tema también cuenta con una versión acústica publicada el 9 de octubre en plataformas digitales.
La aparición de Justin en el escenario dio mucho de qué hablar entre los asistentes y usuarios de redes sociales ya que el recinto tiene una capacidad aproximada para 250 personas.
Videos publicados por el público mostraron la reacción de sorpresa cuando el esposo de Hailey Bieber subió al escenario para apoyar a su colega.
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¿Quién es Finn Askew, el cantante británico que sorprendió al invitar a Justin Bieber a su mini concierto?
Finn Askew tiene 25 años y nació en Wellington, Somerset, Inglaterra. Es un cantante y compositor que comenzó a escribir música durante su adolescencia y grabó “Roses”, su sencillo debut, cuando tenía 16 años, con una computadora, GarageBand y un micrófono de bajo costo.
La canción salió oficialmente en 2020 y consiguió millones de reproducciones. Su popularidad también creció después de que Jungkook, integrante de BTS, compartiera el tema en sus redes sociales en 2022. Ese mismo año, Askew habló con la revista británica NME sobre su desarrollo musical y el impacto que tuvo el éxito de su primera canción.
En abril de 2026 publicó BLUEBOY, un EP de seis canciones que incluye “Distance”, “Move On”, “Vows”, “Save My Time”, “London” y “Green Light”. Se trató de un proyecto en el que trabajó con el productor Ezra Skys.
De acuerdo con distintos reportes, Askew había mencionado en distintas oportunidades que Justin Bieber fue su ídolo desde la infancia y una gran inspiración para convertirse en músico. De hecho, Justin ya había mostrado su respaldo al joven cantautor y en los días previos a la presentación compartieron una foto juntos en Instagram.
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Justin Bieber ya había sorprendido con otra presentación improvisada en Los Ángeles
La aparición junto a Finn Askew no fue el primer espectáculo espontáneo y diminuto de Justin Bieber en Los Ángeles durante los últimos meses.
En septiembre de 2026, el cantante organizó una presentación acústica sin previo aviso en MacArthur Park. Acompañado sólo por cuatro músicos, interpretó canciones como “Daisies” y “Yukon” ante un pequeño grupo de personas que se encontraban en el lugar.
El show llamó la atención por su dimensión y por el lugar elegido; un parque ubicado al oeste del centro de Los Ángeles que durante años enfrentó problemas relacionados con la delincuencia, el consumo de drogas y la presencia de personas sin hogar.