Justin Bieber se avienta un 'palomazo' en el concierto de un amigo en Los Ángeles cuyos boletos costaron 30 dólares

Justin Bieber y Finn Askew cantan juntos ‘Music All Over Her Body’ ante el público que no podía creerlo

De acuerdo con videos que comenzaron a circular en redes sociales y que el propio Finn Askew compartió, Justin Bieber apareció hacia el final del espectáculo y acompañó al británico para cantar juntos “Music All Over Her Body”.

Justin —célebre por su oído musical— aportó coros, armonías y algunos arreglos vocales, mientras Askew hizo la voz principal.

La canción, lanzada en septiembre de 2026, forma parte de los sencillos recientes del músico británico. El tema también cuenta con una versión acústica publicada el 9 de octubre en plataformas digitales.



La aparición de Justin en el escenario dio mucho de qué hablar entre los asistentes y usuarios de redes sociales ya que el recinto tiene una capacidad aproximada para 250 personas.

Videos publicados por el público mostraron la reacción de sorpresa cuando el esposo de Hailey Bieber subió al escenario para apoyar a su colega.