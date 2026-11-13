Tras polémica, 'Wildwood' estrena nuevo doblaje y las redes celebran el resultado

'Wildwood' estrena nuevo doblaje y las redes celebran el resultado

El redoblaje, disponible desde el 12 de noviembre, fue recibido con entusiasmo por espectadores que desde el estreno de la película, el pasado 29 de octubre, cuestionaron la elección de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche como algunas de las voces principales.

La nueva versión no tardó en generar conversación. Entre los mensajes que destacaron en X, hay quienes celebran que la presión de los espectadores consiguiera una respuesta por parte de la distribuidora.

“Lo que como audiencia logramos hoy quedará para la historia”, escribió un usuario.

La reacción resume el sentimiento de una parte del público que convirtió una inconformidad en redes sociales en una petición concreta: contar con una versión en español latino interpretada por actores especializados en doblaje.



La gigantesca mejora del nuevo doblaje de WILDWOOD sin influencers. Ya disponible en cines. https://t.co/t5Ld1Dw8Ej — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) November 13, 2026

Así suena el nuevo doblaje de Wildwood: ¿quiénes sustituyeron a Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche?

La nueva versión de Wildwood presenta cambios en tres de sus personajes principales. La actriz de doblaje Danna Alcalá asumió el papel de Prue McKeel, anteriormente interpretado por Macarena García.

Por su parte, Erica Edwards tomó el personaje de Alexandra Svik, que originalmente estuvo a cargo de Natalia Téllez, mientras que Erick Selim sustituyó a Javier Ibarreche como Brendan, el Rey Bandido.

El único integrante del elenco principal que conservó su personaje fue Emilio Treviño, quien continúa interpretando a Curtis Mehlberg.



Aquí les dejo un video comparativo de ambos doblajes de #Wildwood , lo dejo a su criterio. Aún creen los pseudoinfluencers que se quejaron del redoblaje que era innecesario? https://t.co/TMflGtmQvM — Fanny alanis (@FannyAlanisC) November 13, 2026

La difusión de fragmentos de esta nueva versión provocó comentarios favorables de espectadores que destacaron una mayor conexión entre las voces y los personajes. Algunos incluso señalaron que las interpretaciones permitían disfrutar mejor de la historia sin sentir una desconexión entre la animación y los diálogos.

Uno de los usuarios que compartió su experiencia fue Ángel Cortés, quien aseguró que ya había visto la película con las nuevas voces y destacó la diferencia respecto a la primera versión.