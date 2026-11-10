Fernando Bonilla, de 'La Oficina' a 'Tzompantli': el otro lado del actor que conquistó al público

Hacer las paces con lo inevitable

La muerte es una conversación que, de una u otra manera, todos tenemos pendiente. Para Fernando, tampoco existe una fórmula que haga más sencillo enfrentar una pérdida después de haber atravesado otras. Cada duelo tiene su propio camino y obliga a reconciliarse nuevamente con una ausencia.

“Creo que hay una naturaleza como en espiral, de enojarnos y de reconciliarnos con la muerte todo el tiempo y de abrazarla finalmente. Abrazar la vida mientras podamos, que creo que van en el mismo sentido”, reflexiona.

En su casa, por ejemplo, celebra el Día de Muertos, aunque él y su familia son ateos. No creen en el paraíso ni en el infierno, pero sí en la importancia de recordar a quienes ya no están. Para él, honrar a los muertos es también honrar la vida que tuvieron y reconocer que, de alguna manera, siguen presentes en quienes los recuerdan.

“Encontrarle el lado lindo a la muerte es hacer las paces con un enemigo que nunca vas a vencer”, dice. Una idea que atraviesa el espíritu de su libro y que, de alguna forma, también habla de la manera en la que ha aprendido a mirar su propia historia.

La fama llegó, pero no era el objetivo

Durante mucho tiempo, Fernando creyó que su lugar estaba detrás de cámaras. Aunque creció cerca del mundo de la actuación, durante años prefirió concentrarse en escribir y dirigir, hasta que comenzó a reconciliarse con su faceta como actor. Después llegaron distintos proyectos, personajes y, finalmente, La Oficina, la serie que lo colocó frente a un público mucho más amplio gracias a su interpretación de Jerónimo Ponce, mejor conocido como Jero.

El éxito fue mayor de lo que imaginaba y, lejos de verlo únicamente como un reconocimiento personal, ha encontrado en esa exposición una oportunidad para acercar a nuevos espectadores a otras partes de su trabajo. Hoy, personas que lo descubrieron en la pantalla también se interesan por sus proyectos teatrales y, ahora, por sus cuentos.

“La fama nunca ha sido para mí el objetivo, ni la brújula”, asegura. Lo que sí reconoce es que esta nueva vitrina le ha abierto puertas que probablemente habrían tardado mucho más en llegar. Incluso la publicación de su primer libro encontró un camino más sencillo gracias a la popularidad que le dio la serie.

Sin embargo, Fernando tiene muy clara la distancia que debe existir entre el reconocimiento y la validación personal. Agradece el cariño del público, pero procura no depositar su autoestima en los seguidores, los premios o los reflectores. Sabe que la fama puede ser engañosa y que, en una industria donde las cámaras suelen quedarse con los rostros de los actores, muchas veces se pierde de vista a todas las personas que hacen posible una producción.

“Los actores recibimos un reconocimiento desmedido respecto a nuestro trabajo en consideración de todas las otras personas que son esenciales en una producción”, señala.

Por eso, aunque disfruta este momento, también procura mantener los pies en la tierra y recordar que el cine, el teatro y la televisión son trabajos colectivos. Que alguien tenga más reflectores no significa que su aportación sea más importante que la de quienes trabajan detrás de ellos.