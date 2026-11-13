Mini ícono de estilo: El hijo de tres años de Rihanna debuta en portada

El hijo de tres años de Rihanna debuta en portada

Entre los looks destaca un saco de tweed de Chanel, valuado en aproximadamente 12 mil 450 dólares, además de un collar de diamantes y rubíes de Chopard. En una de las fotografías, Riot aparece junto a su mamá, quien también luce la joya y lleva un jumpsuit rojo de Loewe, el mismo que utilizó durante su presentación en el Super Bowl de 2023, cuando anunció su segundo embarazo.

La sesión fue realizada con la participación de Jahleel Weaver, reconocido estilista y colaborador cercano de Rihanna, quien ha sido una pieza clave en la construcción de su imagen.



La moda, en el ADN de la familia de Rihanna

Aunque esta es la primera portada individual de Riot, no es la primera vez que los hijos de Rihanna y A$AP Rocky aparecen en proyectos relacionados con la moda. En 2023, cuando el pequeño todavía era un bebé, sus papás protagonizaron junto a él y su hermano mayor, RZA, una sesión familiar fotografiada por Miles Diggs para compartir las primeras imágenes de Riot.

En julio de 2025, los dos hermanos hicieron su debut juntos en una alfombra roja durante la premiere de Los Pitufos en Los Ángeles. Para la ocasión, ambos llevaron looks de Dior diseñados bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, una elección que llamó la atención por tratarse de dos de los primeros pequeños en lucir las propuestas masculinas del diseñador para la maison francesa.

La moda también ha sido una constante en la relación de sus padres. Rihanna, además de ser una de las artistas más influyentes de la música pop, construyó un imperio alrededor de Fenty Beauty, Fenty Skin y Savage X Fenty. A$AP Rocky, por su parte, es reconocido por su influencia en la moda masculina, sus colaboraciones con casas de lujo y su relación con diseñadores internacionales.