Elsa Pataky y Chris Hemsworth sufren un robo en su casa mientras dormían con sus hijos

Elsa Pataky y Chris Hemsworth sufren un robo en su casa

De acuerdo con información del medio australiano 7News, dos de los intrusos aparentemente llevaban cuchillos. Los hombres lograron acceder al garaje y robaron tres vehículos que estaban estacionados en el lugar.

Aunque el incidente ocurrió mientras la familia dormía, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Tanto Elsa como Chris se encuentran bien y, hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre lo sucedido.

Según los reportes de la prensa australiana, Elsa Pataky se despertó alrededor de las dos de la mañana al escuchar que los perros de la familia ladraban. Sin embargo, no identificó en ese momento que había ocurrido algo fuera de lo habitual y volvió a dormir.



Elsa Pataky y Chris Hemsworth (Instagram/elsapataky )

Fue hasta la mañana siguiente cuando la actriz revisó las cámaras de seguridad de la propiedad y descubrió la presencia de cuatro hombres con pasamontañas. En las imágenes, dos de ellos aparentemente portaban cuchillos.

La pareja avisó a la policía alrededor de las 7:30 de la mañana. En un comunicado, las autoridades de Nueva Gales del Sur confirmaron que cuatro personas desconocidas habían ingresado a la propiedad y robado tres vehículos.

Los vehículos robados fueron identificados como un BYD, una camioneta Ram y una Ford Raptor. Inicialmente, dos habían sido recuperados en las localidades de Coraki y Tabulam; posteriormente, la policía confirmó que también localizó el tercero, en Lennox Head. Los tres quedaron bajo resguardo para realizarles pruebas forenses.

