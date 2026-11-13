La tranquilidad de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia se vio interrumpida por un robo ocurrido durante la madrugada del pasado miércoles. Cuatro hombres encapuchados ingresaron a su propiedad en Broken Head, Australia, mientras los actores y sus tres hijos se encontraban en casa.
Elsa Pataky y Chris Hemsworth sufren un robo en su casa mientras dormían con sus hijos
Elsa Pataky y Chris Hemsworth sufren un robo en su casa
De acuerdo con información del medio australiano 7News, dos de los intrusos aparentemente llevaban cuchillos. Los hombres lograron acceder al garaje y robaron tres vehículos que estaban estacionados en el lugar.
Aunque el incidente ocurrió mientras la familia dormía, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Tanto Elsa como Chris se encuentran bien y, hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre lo sucedido.
Según los reportes de la prensa australiana, Elsa Pataky se despertó alrededor de las dos de la mañana al escuchar que los perros de la familia ladraban. Sin embargo, no identificó en ese momento que había ocurrido algo fuera de lo habitual y volvió a dormir.
Fue hasta la mañana siguiente cuando la actriz revisó las cámaras de seguridad de la propiedad y descubrió la presencia de cuatro hombres con pasamontañas. En las imágenes, dos de ellos aparentemente portaban cuchillos.
La pareja avisó a la policía alrededor de las 7:30 de la mañana. En un comunicado, las autoridades de Nueva Gales del Sur confirmaron que cuatro personas desconocidas habían ingresado a la propiedad y robado tres vehículos.
Los vehículos robados fueron identificados como un BYD, una camioneta Ram y una Ford Raptor. Inicialmente, dos habían sido recuperados en las localidades de Coraki y Tabulam; posteriormente, la policía confirmó que también localizó el tercero, en Lennox Head. Los tres quedaron bajo resguardo para realizarles pruebas forenses.
La razón por la que Elsa Pataky y Chris Hemsworth se mudaron a Australia
Elsa Pataky y Chris Hemsworth eligieron Australia, país natal del actor, para establecer su hogar familiar y alejarse del ritmo de Hollywood. La pareja se mudó desde Los Ángeles en 2014 y vive con sus tres hijos: India Rose, de 14 años, y los gemelos Sasha y Tristan, de 12.
Su casa se encuentra en Broken Head, una exclusiva zona cercana a Byron Bay, rodeada de naturaleza y con vistas al océano. La propiedad fue transformada por completo después de que la pareja adquiriera el terreno y decidiera construir una casa adaptada a sus necesidades.
De acuerdo con medios australianos, la mansión cuenta con seis habitaciones, piscina, gimnasio, sala de cine y amplias áreas exteriores. Su valor ha sido estimado en decenas de millones de dólares australianos, aunque las cifras varían según las publicaciones.
En distintas ocasiones, Hemsworth ha explicado que regresar a Australia fue una de las mejores decisiones para su familia. El actor ha destacado la posibilidad de que sus hijos crezcan en contacto con la naturaleza y lejos de la exposición constante que implica vivir en Los Ángeles.