Lucero reacciona a la falsa noticia de su reconciliación con Mijares: “No inventen payasadas”

Lucero desmiente su reconciliación con Mijares y lanza contundente mensaje

La posibilidad de que Lucero y Manuel Mijares retomaran su historia de amor volvió a generar conversación en redes sociales, pero esta vez por una razón muy distinta: una portada falsa que anunciaba su supuesta reconciliación y que llevó a la cantante a romper el silencio.

La intérprete de Electricidad no ocultó su molestia ante la circulación de una imagen manipulada digitalmente que simulaba ser una portada de la revista ¡HOLA! y en la que aparecía junto a su exesposo.

El supuesto titular aseguraba que ambos se arrepentían de su divorcio y habían decidido darse una nueva oportunidad. Lejos de tomarlo como una simple broma, Lucero cuestionó el uso de herramientas como la inteligencia artificial para fabricar noticias e imágenes que pueden confundir al público.

A través de su cuenta de X, la cantante reaccionó a una publicación que exhibía el montaje y mostraba la fotografía original que había sido utilizada para crear la falsa portada.

“¡Qué estupidez hacer cosas falsas! ¿Para qué sirve eso? Ya no usen AI o CGI. Hay mucho material real y es suficiente. No inventen payasadas, porque puede haber gente que se lo crea. Es una falta de respeto”, escribió Lucero.





Ay si, qué estupidez hacer cosas falsas! Para qué sirve eso? Ya no usen AI o CGI. Hay mucho material real y es suficiente. No inventen payasadas, porque puede haber gente que se lo crea. Es una falta de respeto. — Lucero (@LuceroMexico) November 8, 2026



La artista también respaldó el comentario de una usuaria que cuestionaba este tipo de montajes y señaló que le molesta que se publiquen imágenes que puedan hacer pasar una mentira por realidad.

“Siempre he detestado los montajes que hacen creer cosas falsas. Es una tontería porque hay personas que podrían pensar que es verdad. Da coraje, no se vale que hagan montajes falsos y que los publiquen. Se da lugar a comentarios feos y pura tontera”, expresó.

La reacción de Lucero deja claro que, aunque entiende el entusiasmo de quienes imaginan una reconciliación, no está de acuerdo con que se fabriquen contenidos engañosos utilizando su imagen y la de su familia.

