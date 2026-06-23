Elsa Pataky revela el momento más difícil de su matrimonio con Chris Hemsworth

En una entrevista con el medio australiano News Corp, Pataky habló con honestidad sobre los altibajos que han enfrentado como pareja y admitió que ha habido momentos especialmente difíciles. “No es perfecto”, confesó, dejando claro que incluso las historias de amor más estables requieren trabajo constante.

"En muchos sentidos, son la pareja que lo tiene todo, pero no es fácil. Y cuanto más tiempo pasan separados por trabajo, más difícil se vuelve. Resulta un poco chocante ver a Chris aumentando su ritmo de trabajo de esta manera, porque en los últimos años había dicho que su plan era bajar el ritmo para poder tener más tiempo para su esposa e hijos”, aseguró una fuente cercana a la pareja al medio australiano.

Elsa y Chris se conocieron en 2010 gracias a sus representantes y se casaron apenas unos meses después. Desde entonces, han formado una familia con sus tres hijos y decidieron alejarse del ritmo frenético de Los Ángeles para instalarse en Byron Bay, Australia.

Sin embargo, Elsa Pataky reconoció que el matrimonio ha atravesado etapas complejas, sobre todo por las exigencias profesionales, los largos periodos de separación y la necesidad de encontrar un equilibrio entre sus carreras y la vida familiar.