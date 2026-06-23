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Espectáculos

Elsa Pataky revela el momento más difícil de su matrimonio con Chris Hemsworth

Elsa Pataky reconoció que, detrás de una de las parejas más admiradas de Hollywood, también ha habido momentos complicados y etapas que pusieron a prueba su relación con Chris Hemsworth.
mar 23 junio 2026 10:03 AM
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Desde hace más de 15 años, Elsa Pataky y Chris Hemsworth se han consolidado como una de las parejas más sólidas y admiradas de Hollywood.

Sin embargo, detrás de las fotografías familiares en Byron Bay y las alfombras rojas, la actriz española reconoce que mantener una relación duradera con una estrella de cine no siempre ha sido sencillo.

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Elsa Pataky revela el momento más difícil de su matrimonio con Chris Hemsworth

En una entrevista con el medio australiano News Corp, Pataky habló con honestidad sobre los altibajos que han enfrentado como pareja y admitió que ha habido momentos especialmente difíciles. “No es perfecto”, confesó, dejando claro que incluso las historias de amor más estables requieren trabajo constante.

"En muchos sentidos, son la pareja que lo tiene todo, pero no es fácil. Y cuanto más tiempo pasan separados por trabajo, más difícil se vuelve. Resulta un poco chocante ver a Chris aumentando su ritmo de trabajo de esta manera, porque en los últimos años había dicho que su plan era bajar el ritmo para poder tener más tiempo para su esposa e hijos”, aseguró una fuente cercana a la pareja al medio australiano.

Elsa y Chris se conocieron en 2010 gracias a sus representantes y se casaron apenas unos meses después. Desde entonces, han formado una familia con sus tres hijos y decidieron alejarse del ritmo frenético de Los Ángeles para instalarse en Byron Bay, Australia.

Sin embargo, Elsa Pataky reconoció que el matrimonio ha atravesado etapas complejas, sobre todo por las exigencias profesionales, los largos periodos de separación y la necesidad de encontrar un equilibrio entre sus carreras y la vida familiar.

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Chris Hemsworth y Elsa Pataky eligieron una vida lejos de Hollywood

La decisión de mudarse a Australia fue clave para ambos. El cambio les permitió llevar una vida más tranquila y criar a sus hijos lejos del escrutinio permanente de Hollywood. En varias ocasiones, Chris Hemsworth también ha reconocido que la estabilidad familiar ha sido una prioridad en su vida.

Aunque la pareja proyecta una imagen de armonía, Elsa Pataky considera que parte del secreto está precisamente en aceptar que ningún matrimonio es perfecto.

Más que una historia de cuento de hadas, la suya es una relación construida con paciencia, adaptación y la voluntad de seguir eligiéndose después de más de una década juntos.

“No puedes esperar que todo sea maravilloso siempre”, ha dicho la actriz en distintas ocasiones. Y quizá esa sea la razón por la que, pese a las dificultades, siguen siendo una de las parejas más queridas del espectáculo.

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Elsa Pataky Chris Hemsworth

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