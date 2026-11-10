Exclusiva: Bobby Pulido anuncia su retiro definitivo de la música para dedicarse a la política en USA: 'Gracias'

Reforma migratoria, ICE y defensa de las familias hispanas: las propuestas de Bobby Pulido

Uno de los asuntos que Bobby Pulido considera prioritarios es la situación migratoria que enfrentan las familias hispanas en Estados Unidos, particularmente en el sur de Texas, donde asegura que existe una creciente preocupación por las acciones de las autoridades.

“En el Valle de Texas ahorita está sufriendo la gente. Nuestra economía está bien mal. Nosotros siempre hemos estado de la mano con la gente mexicana. Principalmente somos una diáspora de gente mexicana, con raíces mexicanos, y ahorita hay mucha gente viviendo con miedo”, señaló.

En ese contexto, una de sus principales apuestas será impulsar una reforma migratoria que contemple a quienes llevan décadas viviendo en Estados Unidos y que tienen familias establecidas en ese país.

“Espero yo poder pelear por una reforma migratoria, esa reforma también tiene que incluir cooperación con el gobierno mexicano. Eso es algo muy importante”, afirmó.

Pulido considera que la solución requiere diálogo entre ambos gobiernos y reconoce que México también enfrenta desafíos relacionados con la migración. Por eso, plantea una relación de cooperación que permita atender el fenómeno desde ambos lados de la frontera.

“Necesitamos una reforma, necesitamos también buscar una cooperación y una sinergia con el gobierno mexicano”, insistió.

Sobre la posibilidad de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, el cantante se mostró abierto e incluso manifestó su interés en formar parte de alguna delegación estadounidense que visite México.

“Me encantaría, por supuesto”, respondió al ser cuestionado sobre un posible encuentro.

Otro de los temas que quiere colocar en la agenda es el acceso a la vivienda. Pulido considera que comprar una casa se ha convertido en una posibilidad cada vez más lejana para las nuevas generaciones y que es necesario recuperar las condiciones que permitían a los jóvenes construir un patrimonio y formar una familia.

“Para que mis hijos tengan la oportunidad que nosotros tuvimos cuando éramos jóvenes. Ahorita, comprar una casa para un joven es algo inalcanzable”, señaló.

También se pronunció sobre el costo de los servicios médicos en Estados Unidos, un problema que conoce de primera mano. Durante la entrevista reveló que ha tenido que viajar a México para recibir algunos tratamientos debido a los elevados precios de la atención médica en su país.

“Yo he tenido que ir a México para tratamientos, porque en Estados Unidos cuesta 10 veces lo que cuesta en México”, contó.

Para Pulido, el problema va mucho más allá de la frontera, pues considera que millones de personas no tienen la posibilidad de trasladarse a otro país para recibir atención médica a un costo más accesible.

“Vivimos en el país más rico del mundo y lamentablemente es súper, súper costoso recibir esos tipos de tratamientos y servicios médicos”, expresó.

“Nomás les pido paciencia porque sí, en el Congreso hay 435 personas”, dijo.

Su esposa mexicana y su hijo de seis años: así vivirá Bobby Pulido su nueva etapa en Washington

Detrás de esta decisión también está el respaldo de su familia. Bobby Pulido reconoció que dar el paso hacia la política no fue una determinación individual y que su esposa, originaria de la Ciudad de México, fue fundamental para que se animara a competir.

“Yo no tomé esta decisión solo. Mi esposa, tenemos un hijo de seis años y mi esposa fue la que me dio luz verde para hacer esto”, reveló.

De acuerdo con el cantante, ella siempre supo que la política era una de sus aspiraciones y, cuando llegó el momento de dar el paso, lo apoyó con una frase que terminó de darle confianza: “No te preocupes, o sea, yo aquí voy a estar”.

El cambio también implicará ajustes importantes en su dinámica familiar. Pulido tendrá que establecerse en Washington para cumplir con sus responsabilidades en el Congreso, mientras busca regresar a Texas cada vez que sus actividades se lo permitan.

“Sí voy a tener acá, a buscar un hogar, a vivir acá en Washington, pero sí, cualquier momento que yo pueda regresar, voy a regresar a estar con mi familia, lo más tiempo que pueda, y estar en mi distrito”, explicó.

El cantante no ocultó que será complicado equilibrar su nueva vida profesional con la familiar, especialmente porque la campaña ya le exigió pasar largos periodos fuera de casa.

“Estoy muy afortunado de tener una esposa muy noble, muy buena, trabajadora y que me entiende. Y entiende que esto, este trabajo, pues es algo muy importante representar”, añadió.

En cuanto al futuro que desea para su hijo, Pulido habló de la importancia de que las nuevas generaciones tengan acceso a las mismas oportunidades que él tuvo y que puedan construir una vida sin que comprar una casa o formar una familia se convierta en un sueño inalcanzable.

Sobre México, el país de origen de su esposa y donde también ha construido una relación cercana con el público, aseguró que desea verlo prosperar.

“Quiero ver a México prosperar bien, porque a todos nos va a convenir. O sea, que a México le vaya bien y a Estados Unidos”, dijo.

¿Qué pasará con Bobby Pulido y la música? Su despedida de los fans mexicanos

Aunque su retiro significa el final de una etapa profesional, Bobby Pulido sabe que sus canciones seguirán formando parte de la memoria de quienes lo acompañaron durante más de tres décadas.

El intérprete de “Desvelado” reconoció que extrañará cantar, pero fue enfático al descartar que tenga planes de regresar a los estudios de grabación o retomar las giras. Su sistema de karaoke en casa será, por ahora, la única manera de mantener viva esa faceta.

Para sus seguidores mexicanos, con quienes mantiene un vínculo especial desde el inicio de su trayectoria, tuvo un mensaje que resume lo que significa para él haber sido recibido en México.

“Es muy fácil, es una palabra: muchas gracias. Soy un pochito del sur de Texas, nacido en Estados Unidos, que cuando empecé no ni hablaba el español bien y México me aceptó con los brazos abiertos y nunca me trataron como un extranjero, siempre me trataron como uno de ellos”, recordó.

“Me siento muy agradecido. La verdad, estoy inmensamente agradecido con todo México por haberme recibido tan bonito todos estos años y pues no tengo nada más que gratitud hacia ellos”, agregó.

También habló de aquello que más admira de la cultura mexicana: su alegría, su capacidad de celebrar y, especialmente, su manera de enfrentar las dificultades.

“Una cosa de la cultura mexicana es que nunca, nunca, nunca se rajan, nunca se agachan la cabeza, siempre están positivos y ese es un espíritu yo creo que único y bien bonito de la cultura mexicana”, finalizó.