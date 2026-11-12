Jesse Huerta buscará asesoría legal por el uso del nombre Jesse & Joy

Al ser cuestionado sobre las regalías que podría recibir por los temas que Joy interpretará como solista, Jesse recordó que su participación en la música del grupo seguirá formando parte de esas composiciones, aunque hizo una precisión sobre los derechos de autor.

“Las canciones son parte de los dos, o sea, las canciones, mi participación siempre estará ahí en toda mi música, en todas las participaciones. Entonces las canciones no dejan de ser de los compositores”, expresó.

De esta manera, el músico se refirió a su aportación en el repertorio que construyeron juntos, aunque no confirmó si existe algún acuerdo para que Joy le pague regalías por cantar esos temas en sus próximos conciertos. También dejó claro que las canciones tienen autores y que su participación musical permanece en las grabaciones originales.

Otro de los asuntos que todavía están pendientes es el uso del nombre Jesse & Joy. Al respecto, el cantante reconoció que aún no ha buscado asesoría legal para resolver quién podrá utilizarlo o bajo qué condiciones, pero no descartó que más adelante sea necesario recurrir a sus abogados para llegar a una definición.

“Pues todavía no he hablado con los abogados, pero eventualmente se tendrá que hacer lo que se tengan que hacer, mientras ahí está mi nombre haciendo todavía eco con nuestra música y con todo lo que construimos. Muy bonito”, comentó.