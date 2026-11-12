Jesse Huerta respondió a las versiones de que su hermana Joy tendría que pagarle regalías por interpretar los éxitos de Jesse & Joy durante sus próximas presentaciones. El músico se refirió a los derechos sobre las canciones que ambos hicieron populares y reconoció que todavía tiene pendiente hablar con sus abogados para definir qué sucederá con el uso del nombre del dúo, ahora que sus caminos profesionales se separaron.
Jesse Huerta buscará asesoría legal por el uso del nombre Jesse & Joy
Jesse Huerta buscará asesoría legal por el uso del nombre Jesse & Joy
Al ser cuestionado sobre las regalías que podría recibir por los temas que Joy interpretará como solista, Jesse recordó que su participación en la música del grupo seguirá formando parte de esas composiciones, aunque hizo una precisión sobre los derechos de autor.
“Las canciones son parte de los dos, o sea, las canciones, mi participación siempre estará ahí en toda mi música, en todas las participaciones. Entonces las canciones no dejan de ser de los compositores”, expresó.
De esta manera, el músico se refirió a su aportación en el repertorio que construyeron juntos, aunque no confirmó si existe algún acuerdo para que Joy le pague regalías por cantar esos temas en sus próximos conciertos. También dejó claro que las canciones tienen autores y que su participación musical permanece en las grabaciones originales.
Otro de los asuntos que todavía están pendientes es el uso del nombre Jesse & Joy. Al respecto, el cantante reconoció que aún no ha buscado asesoría legal para resolver quién podrá utilizarlo o bajo qué condiciones, pero no descartó que más adelante sea necesario recurrir a sus abogados para llegar a una definición.
“Pues todavía no he hablado con los abogados, pero eventualmente se tendrá que hacer lo que se tengan que hacer, mientras ahí está mi nombre haciendo todavía eco con nuestra música y con todo lo que construimos. Muy bonito”, comentó.
Jesse & Joy tienen temas pendientes por aclarar
Sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de que los aspectos legales relacionados con el nombre del dúo se aborden más adelante. Por ahora, Jesse no confirmó que exista una disputa legal con su hermana ni detalló si ya hay negociaciones sobre los derechos de la marca o las regalías.
La situación ocurre después de que Jesse & Joy pusiera fin a su etapa como dúo, luego de años de compartir escenarios y consolidar una carrera con éxitos como ¡Corre!, Dueles y Espacio sideral. La separación abrió interrogantes sobre el futuro de su repertorio, especialmente porque Joy continuará interpretando las canciones que marcaron la trayectoria de ambos, mientras Jesse emprende nuevos proyectos musicales.
Así, aunque los hermanos mantienen el legado de la música que construyeron juntos, todavía quedan temas por aclarar en torno a las regalías y el uso del nombre que los acompañó durante su carrera.