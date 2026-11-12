Bobby Pulido compite en el Grammy Latino con un mexicano de 15 años, antes de mudarse a Washington DC

Bobby Pulido se despide de la música para dedicarse a la política

La nominación de Bobby Pulido al Latin Grammy coincide con el cierre de una carrera musical de 31 años. El cantante nos confirmó en exclusiva que su retiro será definitivo y que no contempla grabar nuevos discos ni realizar giras.

“Estoy retirado de la música, de giras y así. No pienso grabar, no pienso hacer nada de eso, me voy a enfocar en esto”, explicó al referirse a su nueva responsabilidad política como congresista.

Bobby reconoció que extrañará cantar, pero incluso contó que instaló un sistema de karaoke en su casa para cantar en privado, con su familia. Su intención, aclaró, es que la música deje de ser su actividad profesional.

Bobby Pulido asistirá a sus últimos Latin Grammys antes de dedicarse de lleno a la política (Greg Doherty/Getty Images for The Latin Recor)

“Llevo 31 años de carrera, me han tratado bastante bien, ha sido algo muy positivo en mi vida, y me duele dejarlo, eso no es fácil, pero siento que mi vida tiene tal vez más que ofrecer que la música, y eso es utilizar mi voz para otra cosa, no nomás para cantar”, nos dijo.

El 17 de octubre, el intérprete de “Desvelado” y “Ojalá y te animes” ofreció La Última Desvelada, su concierto de despedida en Bert Ogden Arena, en Edinburg, Texas, su ciudad natal.

Con dos Latin Grammy en su trayectoria, Bobby Pulido llega a la edición 2026 con la posibilidad de conseguir un tercero, para después dirigirse a su siguiente "escenario", el Capitolio de Estados Unidos en Washington DC.