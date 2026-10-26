Kylie Jenner protagoniza el cortometraje de la nueva campaña de Stella McCartney

Stella McCartney y Kylie Jenner se han unido en un cortometraje donde la moda y la naturaleza toman el protagonismo bajo la dirección de Gia. Wild Horses invita a descubrir la nueva colección Winter 2026 de la diseñadora con una propuesta inspirada por la estética ecuestre. En ella se apuesta por unir al glamour con la libertad y ese toque effortless que tanto ha caracterizado a la firma y que, sin duda, amamos.
Más allá de las siluetas femeninas con un toque de sensualidad y las bolsas llenas de color y dramatismo que han tomado el protagonismo de esta colección, Stella McCartney vuelve a poner sobre la mesa uno de los sellos más importantes de su firma: una visión creativa que continúa demostrándonos que la moda, el lujo y la conexión con la naturaleza, así como el respeto por los animales, pueden ser uno mismo.
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Kylie Jenner vuelve a estar en la mira con la campaña de Stella McCartney
Kylie Jenner vuelve a ser protagonista, esta vez como imagen de la nueva campaña de Stella McCartney, presentada a través del cortometraje Wild Horses. En él, la empresaria nos adentra en el universo de la firma, donde cada escena refleja el estilo de la colección y su vínculo con el mundo ecuestre. Más allá de la estética, la propuesta también explora una conexión personal para la diseñadora, quien ha compartido en distintas ocasiones que los caballos representan mucho más que su belleza y fuerza: son una parte importante de su vida y de su relación con la naturaleza.
“Esta campaña nace de un amor muy profundo, sincero e histórico por los caballos. Crecí montando a caballo, incluso cuando todavía estaba en el vientre de mi mamá, mientras ella recorría las colinas de Escocia montada en su propio semental Appaloosa. La majestuosidad y magnificencia, la fuerza, el orgullo, la belleza, la delicadeza, la capacidad de sanar y el amor que nos brindan los caballos: esta colección está profundamente inspirada en estas criaturas extraordinarias y en la relación que los seres humanos tenemos con ellas”, declaró la diseñadora en el lanzamiento de su colección Winter 2026.
Una de las razones por las que Wild Horses destaca es la manera en que Gia Coppola y Stella McCartney retratan la conexión entre la moda y el mundo animal. A lo largo del cortometraje, Kylie Jenner se sumerge en el agua junto a un caballo adiestrado, en una escena que transmite libertad y delicadeza. El resultado es una propuesta que combina una feminidad contemporánea con un glamour natural, sin perder de vista la relación con la naturaleza que inspira a la diseñadora.
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La presencia de los caballos no es algo nuevo en el universo de Stella McCartney. Desde sus colecciones de archivo hasta la pasarela de Winter 2026, estos seres se han convertido en uno de los símbolos más distintivos para su firma. Con Wild Horses continúa demostrándonos su compromiso con el bienestar animal y la protección de los caballos salvajes en Estados Unidos.
La diseñadora también ha compartido que para ella es importante trabajar con personas que reflejen los tiempos en los que vivimos y poner sobre la mesa una vez más la conversación sobre la conciencia y amabilidad, pero al mismo tiempo celebrar la feminidad. Si algo amamos de esta firma es la manera en que siempre busca vestir y empoderar a la mujer.