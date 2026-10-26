Kylie Jenner protagoniza el cortometraje de la nueva campaña de Stella McCartney

Kylie Jenner vuelve a estar en la mira con la campaña de Stella McCartney

Kylie Jenner vuelve a ser protagonista, esta vez como imagen de la nueva campaña de Stella McCartney, presentada a través del cortometraje Wild Horses. En él, la empresaria nos adentra en el universo de la firma, donde cada escena refleja el estilo de la colección y su vínculo con el mundo ecuestre. Más allá de la estética, la propuesta también explora una conexión personal para la diseñadora, quien ha compartido en distintas ocasiones que los caballos representan mucho más que su belleza y fuerza: son una parte importante de su vida y de su relación con la naturaleza.

“Esta campaña nace de un amor muy profundo, sincero e histórico por los caballos. Crecí montando a caballo, incluso cuando todavía estaba en el vientre de mi mamá, mientras ella recorría las colinas de Escocia montada en su propio semental Appaloosa. La majestuosidad y magnificencia, la fuerza, el orgullo, la belleza, la delicadeza, la capacidad de sanar y el amor que nos brindan los caballos: esta colección está profundamente inspirada en estas criaturas extraordinarias y en la relación que los seres humanos tenemos con ellas”, declaró la diseñadora en el lanzamiento de su colección Winter 2026.

Wild Horses celebra la relación duradera entre los seres humanos, los animales y el mundo natural (Cortesía Stella McCartney)

Una de las razones por las que Wild Horses destaca es la manera en que Gia Coppola y Stella McCartney retratan la conexión entre la moda y el mundo animal. A lo largo del cortometraje, Kylie Jenner se sumerge en el agua junto a un caballo adiestrado, en una escena que transmite libertad y delicadeza. El resultado es una propuesta que combina una feminidad contemporánea con un glamour natural, sin perder de vista la relación con la naturaleza que inspira a la diseñadora.