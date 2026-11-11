Camilo Séptimo dedica "Kundalini" a Honas Meléndez y su familia, a dos meses del multihomicidio

La letra de 'Kundalini', la nueva canción de Camilo Séptimo

Desde sus primeros versos, la canción deja ver el carácter íntimo del homenaje. “Desde que te fuiste, algo en mí se rompió”, dice una de sus primeras líneas, antes de plantear una pregunta que atraviesa toda la composición: “Hermano, dime, ¿dónde estás? Háblame en sueños, te quiero escuchar”.

La letra habla de la dificultad de comprender una pérdida, del dolor que permanece y de la conexión emocional con alguien que ya no está físicamente. En el coro, la banda retoma la idea de una energía que continúa viva y que permite mantener el vínculo con Honas: “Kundalini despierta y me lleva hasta ti”.

El tema también incluye referencias a la permanencia del amor y a la memoria como una forma de compañía. “Aunque duela tu ausencia, tu luz me acompañará”, dice otro de sus versos.

El título tiene una connotación espiritual. Kundalini es un concepto asociado con tradiciones del hinduismo y prácticas de yoga que alude a una energía vital vinculada con el despertar de la conciencia. La elección del nombre acompaña el mensaje de la canción: la idea de que una presencia puede trascender la ausencia física.

