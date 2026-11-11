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Espectáculos

Camilo Séptimo dedica "Kundalini" a Honas Meléndez y su familia, a dos meses del multihomicidio

Camilo Séptimo estrenó 'Kundakini', un tema en memoria de Honas Melendez, su esposa, su hija y una colaboradora, asesinados en Atizapán el pasado septiembre.
mié 11 noviembre 2026 08:34 AM
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Camilo Séptimo. (Instagram)

A poco más de dos meses del asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo , la banda encontró en la música una forma de honrar su memoria.

El grupo estrenó “Kundalini”, una canción dedicada a su compañero y a su familia, víctimas del multihomicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

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El lanzamiento, realizado el 10 de noviembre, marca el regreso musical de la agrupación después de la pausa que anunció en sus presentaciones tras la tragedia. Lejos de ser una canción convencional, el tema está construido alrededor de la ausencia, el recuerdo y la necesidad de mantener presente a quienes ya no están.

“En memoria de nuestro hermano Honas y de su hermosa familia, que aunque ya no habitan este plano, permanecen por siempre en nuestros corazones”, escribió la banda al compartir la canción en sus plataformas digitales.

En el mismo mensaje, los músicos explicaron el sentido de la composición: “KUNDALINI nació del amor, de la memoria y de esa luz que trasciende el tiempo y la ausencia”. También agradecieron a Honas por las enseñanzas y los años compartidos: “Fuiste un gran maestro. Te extrañaremos por siempre… aunque, de alguna manera, sigues aquí”.

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La letra de 'Kundalini', la nueva canción de Camilo Séptimo

Desde sus primeros versos, la canción deja ver el carácter íntimo del homenaje. “Desde que te fuiste, algo en mí se rompió”, dice una de sus primeras líneas, antes de plantear una pregunta que atraviesa toda la composición: “Hermano, dime, ¿dónde estás? Háblame en sueños, te quiero escuchar”.

La letra habla de la dificultad de comprender una pérdida, del dolor que permanece y de la conexión emocional con alguien que ya no está físicamente. En el coro, la banda retoma la idea de una energía que continúa viva y que permite mantener el vínculo con Honas: “Kundalini despierta y me lleva hasta ti”.

El tema también incluye referencias a la permanencia del amor y a la memoria como una forma de compañía. “Aunque duela tu ausencia, tu luz me acompañará”, dice otro de sus versos.

El título tiene una connotación espiritual. Kundalini es un concepto asociado con tradiciones del hinduismo y prácticas de yoga que alude a una energía vital vinculada con el despertar de la conciencia. La elección del nombre acompaña el mensaje de la canción: la idea de que una presencia puede trascender la ausencia física.

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