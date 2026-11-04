Bobby Pulido gana las elecciones en Texas y llega al Congreso de Estados Unidos

¿Quién es Bobby Pulido, el cantante que ganó un lugar en el Congreso de Estados Unidos?

El artista, quien contendió por el Partido Demócrata, derrotó a la republicana Monica De La Cruz, representante que buscaba reelegirse. Con este resultado, Pulido consiguió recuperar para los demócratas un distrito del sur de Texas que Donald Trump había ganado por 18 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con los resultados electorales reportados por medios locales, Bobby Pulido obtuvo alrededor de 62% de los votos, frente a 38% de De La Cruz. La victoria fue reconocida por la agencia Associated Press.

“Esta noche hicimos historia”, expresó el cantante en su mensaje de celebración, en el que agradeció a los habitantes del sur de Texas por acompañarlo durante su campaña. También recordó que durante más de 30 años su música había formado parte de bodas, quinceañeras y reuniones familiares de la comunidad.



Antes de convertirse en una figura de la política estadounidense, Bobby Pulido construyó una carrera de más de tres décadas en la música tejana. Nacido en Edinburg, Texas, el cantante alcanzó popularidad con canciones como “Desvelado”, uno de los temas más reconocidos de su repertorio y que lo convirtió en una figura del género.

Su trayectoria musical le ha valido el reconocimiento de la industria latina, incluidos dos premios Latin Grammy, de acuerdo con los reportes sobre su carrera.

Bobby Pulido creció en una familia vinculada con la música y encontró en el género tejano una manera de conectar con sus raíces y con el público del sur de Texas. A lo largo de los años, sus canciones se convirtieron en parte de las celebraciones de una comunidad en la que su nombre ya era conocido mucho antes de que anunciara su candidatura.

Su popularidad también fue una de las herramientas que aprovechó durante la campaña: en lugar de limitarse a los actos políticos tradicionales, se presentó en conciertos, reuniones comunitarias y fiestas de XV años, espacios en los que podía conversar directamente con los votantes.