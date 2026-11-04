Bobby Pulido está acostumbrado a escuchar su nombre entre canciones, escenarios y celebraciones, pero ahora su carrera tomará un rumbo distinto: el cantante de música tejana ganó las elecciones para representar al distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Bobby Pulido gana las elecciones en Texas y llega al Congreso de Estados Unidos
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante que ganó un lugar en el Congreso de Estados Unidos?
El artista, quien contendió por el Partido Demócrata, derrotó a la republicana Monica De La Cruz, representante que buscaba reelegirse. Con este resultado, Pulido consiguió recuperar para los demócratas un distrito del sur de Texas que Donald Trump había ganado por 18 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.
De acuerdo con los resultados electorales reportados por medios locales, Bobby Pulido obtuvo alrededor de 62% de los votos, frente a 38% de De La Cruz. La victoria fue reconocida por la agencia Associated Press.
“Esta noche hicimos historia”, expresó el cantante en su mensaje de celebración, en el que agradeció a los habitantes del sur de Texas por acompañarlo durante su campaña. También recordó que durante más de 30 años su música había formado parte de bodas, quinceañeras y reuniones familiares de la comunidad.
Antes de convertirse en una figura de la política estadounidense, Bobby Pulido construyó una carrera de más de tres décadas en la música tejana. Nacido en Edinburg, Texas, el cantante alcanzó popularidad con canciones como “Desvelado”, uno de los temas más reconocidos de su repertorio y que lo convirtió en una figura del género.
Su trayectoria musical le ha valido el reconocimiento de la industria latina, incluidos dos premios Latin Grammy, de acuerdo con los reportes sobre su carrera.
Bobby Pulido creció en una familia vinculada con la música y encontró en el género tejano una manera de conectar con sus raíces y con el público del sur de Texas. A lo largo de los años, sus canciones se convirtieron en parte de las celebraciones de una comunidad en la que su nombre ya era conocido mucho antes de que anunciara su candidatura.
Su popularidad también fue una de las herramientas que aprovechó durante la campaña: en lugar de limitarse a los actos políticos tradicionales, se presentó en conciertos, reuniones comunitarias y fiestas de XV años, espacios en los que podía conversar directamente con los votantes.
Así fue la campaña de Bobby Pulido y su victoria en Texas
Pulido se presentó como un demócrata moderado y se describió a sí mismo como un “demócrata conservador”. Su discurso buscó conectar con las preocupaciones cotidianas de los habitantes del Valle del Río Grande, entre ellas el costo de vida, el acceso a los servicios de salud y las consecuencias económicas y familiares de las redadas migratorias.
También procuró diferenciarse de algunas posturas de su propio partido, particularmente en temas relacionados con la política fronteriza y las llamadas guerras culturales. Durante sus actos de campaña repetía una frase con la que buscaba dejar claro que su prioridad sería la comunidad y no las lealtades partidistas: “No soy del equipo rojo ni del equipo azul, soy del equipo de ustedes”.
La contienda tuvo un significado especial porque el distrito 15 había cambiado de manos en 2022, cuando Monica De La Cruz se convirtió en la primera republicana en ganar un periodo completo en la Cámara de Representantes por esa zona del Valle del Río Grande. Dos años después, Donald Trump también consiguió una victoria en el condado de Hidalgo, algo que no había ocurrido para un candidato presidencial republicano en más de cinco décadas.
Sin embargo, en las elecciones de noviembre de 2026, Pulido consiguió revertir ese escenario. Su triunfo se produjo en medio de un cambio en el comportamiento electoral de la región y de un mayor descontento entre sectores de la población latina con las políticas migratorias de la administración de Trump.