Shakira agradeció las muestras de cariño que ha recibido en medio de una semana complicada. Mientras crece la preocupación por William Mebarak, de 95 años, la artista mantiene la discreción sobre su estado de salud.
Shakira habla por primera vez sobre la salud de su papá y comparte un conmovedor mensaje
Shakira habla por primera vez sobre la salud de su papá
La preocupación por la salud de William Mebarak, padre de Shakira, ha mantenido atentos a los seguidores de la cantante durante los últimos días. En medio de las versiones sobre un posible deterioro en su condición médica, la intérprete de Hips Don't Lie decidió pronunciarse públicamente y compartir un mensaje con el que agradeció las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido junto a su familia.
A través de sus redes sociales, la barranquillera reconoció que han sido días especialmente complicados para sus seres queridos, aunque evitó ofrecer detalles sobre la situación médica de su papá, de 95 años.
"Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos", escribió Shakira en una publicación que acompañó con un corazón rojo.
El mensaje fue compartido tanto en su cuenta de X como en sus historias de Instagram y representa su primer pronunciamiento directo después de que comenzaran a circular noticias sobre la salud de William Mebarak.
No obstante, la cantante no profundizó en el tema ni ofreció información adicional sobre la condición de su padre, dejando claro que, por ahora, prefiere mantener este momento en la intimidad familiar.
Los problemas de salud que ha enfrentado William Mebarak
La salud del padre de Shakira ha sido motivo de preocupación en distintas ocasiones durante los últimos años. William Mebarak ha enfrentado varios problemas médicos, algunos de ellos de gravedad, que han requerido hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas.
En 2022 sufrió una caída que le provocó un traumatismo craneal. Posteriormente, en junio de 2023, fue sometido a una cirugía en Cartagena, Colombia, para tratar la hidrocefalia, una condición que provoca la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Durante el procedimiento le implantaron una válvula para ayudar a controlar este padecimiento.
La propia Shakira habló sobre lo difícil que fue atravesar aquella etapa en una entrevista con People en junio de 2023. Entonces recordó que su padre había viajado a Barcelona para acompañarla tras su separación de Gerard Piqué, pero terminó hospitalizado después de sufrir un accidente.
"Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia", expresó la cantante al recordar los distintos problemas médicos que había superado.
En 2024, William volvió a enfrentar complicaciones cuando fue hospitalizado por una neumonía que requirió atención especializada.
Más recientemente, en mayo de este año, sufrió una isquemia que, de acuerdo con información publicada por medios colombianos, provocó su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos en Barranquilla.
Desde entonces, la evolución de su salud ha permanecido principalmente en el ámbito privado de la familia.