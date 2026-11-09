Shakira habla por primera vez sobre la salud de su papá y comparte un conmovedor mensaje

Shakira habla por primera vez sobre la salud de su papá

La preocupación por la salud de William Mebarak, padre de Shakira, ha mantenido atentos a los seguidores de la cantante durante los últimos días. En medio de las versiones sobre un posible deterioro en su condición médica, la intérprete de Hips Don't Lie decidió pronunciarse públicamente y compartir un mensaje con el que agradeció las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido junto a su familia.

A través de sus redes sociales, la barranquillera reconoció que han sido días especialmente complicados para sus seres queridos, aunque evitó ofrecer detalles sobre la situación médica de su papá, de 95 años.



Shakira agradece la preocupación por la salud de su papá. (Instagram)

"Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos", escribió Shakira en una publicación que acompañó con un corazón rojo.

El mensaje fue compartido tanto en su cuenta de X como en sus historias de Instagram y representa su primer pronunciamiento directo después de que comenzaran a circular noticias sobre la salud de William Mebarak.

No obstante, la cantante no profundizó en el tema ni ofreció información adicional sobre la condición de su padre, dejando claro que, por ahora, prefiere mantener este momento en la intimidad familiar.