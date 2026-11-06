La salud de William Mebarak, padre de Shakira , volvió a generar preocupación luego de que la cantante fuera captada en Barranquilla acompañándolo durante un recorrido por el norte de la ciudad. En las imágenes, difundidas por el medio local Zona Cero, se observa a la intérprete caminando junto a su padre, quien se desplazaba en una silla de ruedas.
Shakira reaparece en Barranquilla junto a su papá: las imágenes que preocupan por la salud de William Mebarak
Shakira reaparece en Barranquilla junto a su papá
El escritor y empresario, de 95 años, estaba acompañado por tres integrantes del personal asistencial: dos mujeres y un hombre que apoyaban su traslado. Shakira, vestida con ropa deportiva, permaneció cerca de él y en algunos momentos se le vio tomándolo de la mano.
La aparición de la cantante ocurre en medio de las versiones sobre una recaída de salud de Mebarak, cuya condición ha despertado inquietud entre sus seguidores. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer un diagnóstico ni un parte médico oficial.
Desde los primeros días de noviembre comenzaron a circular reportes sobre una posible hospitalización de William Mebarak en una clínica de Barranquilla.
No obstante, la información no ha sido confirmada por la familia. En una publicación anterior, Infobae señaló que fuentes cercanas a la artista aseguraban que Mebarak se encontraba en su casa, bajo cuidados especializados. Esta versión también fue retomada por medios colombianos, que han advertido que no existe información oficial que permita precisar su situación actual.
Los problemas de salud que ha enfrentado William Mebarak
En los últimos años, la salud del padre de Shakira ha requerido atención médica en distintas ocasiones. En 2024, fue ingresado a cuidados intensivos debido a una neumonía grave, por la que permaneció hospitalizado varios días.
Ese mismo año también trascendió que había sido sometido a una intervención quirúrgica para tratar una hidrocefalia, una condición que provoca una acumulación de líquido en el cerebro.
En mayo de 2026, William Mebarak volvió a necesitar atención de urgencia tras presentar un episodio isquémico, relacionado con una disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro. D
Por ahora, Shakira y sus familiares no han ofrecido declaraciones públicas sobre la reciente aparición de William Mebarak ni sobre su evolución médica. Mientras tanto, las imágenes de la cantante acompañándolo en Barranquilla han vuelto a poner el foco en la salud de su padre, con quien mantiene una relación cercana.