Victoria Federica de Marichalar hace oficial su noviazgo con Jorge Navalpotro, te contamos todo sobre él

Victoria Federica de Marichalar hace oficial su noviazgo con Jorge Navalpotro

La nieta de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía acudió al desfile de Christian Dior acompañada de Jorge Navalpotro, confirmando así oficialmente su relación. La pareja se dejó fotografiar sonriente antes de entrar al evento y así puso fin a meses de especulación sobre su romance.

Victoria Federica de Marichalar hace oficial su noviazgo con Jorge Navalpotro. (Getty Images)

En el evento también estuvo Jaime de Marichalar, papá de Victoria Federica, detalle que dejó en evidencia que la pareja cuenta con la aprobación del padre de la joven de 25 años.

Los primeros rumores del romance comenzaron a circular a finales de 2025 y poco después dieron algunas pistas en redes sociales, entre ellas imágenes tomados de la mano, sin embargo, hasta ahora no habían aparecido públicamente.

Para la ocasión, Victoria Federica apostó por un look elegante: blazer negro oversize, pantalón beige y camisa de mezclilla, una combinación que reafirma el estilo que la ha convertido en una de las figuras más seguidas de la moda española. Navalpotro, por su parte, optó por un cásico traje azul marino con camisa blanca y corbata.