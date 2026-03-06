Después de meses de rumores y algunas pistas en redes sociales, Victoria Federica de Marichalar dio un paso importante en su vida personal: la hija de la infanta Elena apareció públicamente por primera vez junto a su novio, el empresario madrileño Jorge Navalpotro, en la Semana de la Moda de París.
Victoria Federica de Marichalar hace oficial su noviazgo con Jorge Navalpotro, te contamos todo sobre él
La nieta de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía acudió al desfile de Christian Dior acompañada de Jorge Navalpotro, confirmando así oficialmente su relación. La pareja se dejó fotografiar sonriente antes de entrar al evento y así puso fin a meses de especulación sobre su romance.
En el evento también estuvo Jaime de Marichalar, papá de Victoria Federica, detalle que dejó en evidencia que la pareja cuenta con la aprobación del padre de la joven de 25 años.
Los primeros rumores del romance comenzaron a circular a finales de 2025 y poco después dieron algunas pistas en redes sociales, entre ellas imágenes tomados de la mano, sin embargo, hasta ahora no habían aparecido públicamente.
Para la ocasión, Victoria Federica apostó por un look elegante: blazer negro oversize, pantalón beige y camisa de mezclilla, una combinación que reafirma el estilo que la ha convertido en una de las figuras más seguidas de la moda española. Navalpotro, por su parte, optó por un cásico traje azul marino con camisa blanca y corbata.
¿Quién es Jorge Navalpotro, novio de Federica de Marichalar?
Jorge Navalpotro ha comenzado a llamar la atención de la prensa española desde que su relación con Victoria Federica de Marichalar se volvió pública. Aunque hasta hace poco mantenía un perfil relativamente discreto, el joven empresario forma parte de una familia vinculada al sector del entretenimiento en Madrid.
El madrileño de 23 años forma parte del negocio familiar que gestiona la histórica sala de conciertos y discoteca La Riviera, uno de los recintos más emblemáticos de Madrid.
Antes de integrarse al negocio familiar, Navalpotro estudió en Estados Unidos, donde practicó basquetbol. Esa etapa marcó una parte importante de su juventud, ya que durante ese tiempo estuvo enfocado en el deporte y en su formación académica fuera de España. Tras regresar a Madrid, se incorporó a los negocios de la familia.