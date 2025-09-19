La fiesta de compromiso de Talita von Fürstenberg y el heredero de Careyes reúne a la realeza griega

La fiesta de compromiso de Talita von Fürstenberg y Rocco Brignone

Fue la futura novia quien compartió fotos de la elegante e íntima cena en la que estuvieron presentes las dos familias, tanto los Von Fürstenberg como los Brignone, así como parientes cercanos de la realeza griega como la princesa Olympia de Grecia, sus tíos y primos, y figuras del entorno social y de la moda que mantienen cercanía con Talita.

Talita von Furstenberg y Rocco Brignone celebraron su compromiso a principios de septiembre, sin embargo, la diseñadora ha compartido fotos en días recientes. (Instagram)

Aunque fue discreta y protegió la identidad de gran parte de sus invitados, en las fotos públicas destacaron la princesa Maria-Olympia, el príncipe Achileas de Grecia, Marie-Chantal y el príncipe Pablo con sus hijos.

La decoración del evento fue clásica con toques románticos: mesas iluminadas con velas y finamente arregladas con flores. Como postre, partieron un espectacular pastel decorado con frutos rojos y flores.

"La celebración de compromiso más especial. Mi corazón está tan lleno", posteó la modelo y diseñadora de 26 años junto a las románticas fotgrafías.

Como era de esperarse, Talita hizo una acertada elección de look: llevó un vestido blanco de inspiración nupcial con cola delicada.

Aunque no se ha confirmado la fecha exacta de la boda, fuentes cercanas apuntan a que podría realizarse a mediados de 2026.