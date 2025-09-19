Publicidad

La fiesta de compromiso de Talita von Fürstenberg y el heredero de Careyes reúne a la realeza griega

Talita von Fürstenberg y Rocco Brignone celebraron su compromiso en una cena íntima que reunió a sus dos poderosas familias.
vie 19 septiembre 2025 04:11 PM
Talita von Fürstenberg y Rocco Brignone

Talita von Fürstenberg, heredera de la icónica casa de moda DVF y nieta de la diseñadora Diane von Fürstenberg, y Rocco Brignone de Brabant, heredero del complejo Careyes en México, celebraron en una elegante reunión familiar su compromiso de boda.

La fiesta de compromiso de Talita von Fürstenberg y Rocco Brignone

Fue la futura novia quien compartió fotos de la elegante e íntima cena en la que estuvieron presentes las dos familias, tanto los Von Fürstenberg como los Brignone, así como parientes cercanos de la realeza griega como la princesa Olympia de Grecia, sus tíos y primos, y figuras del entorno social y de la moda que mantienen cercanía con Talita.

Aunque fue discreta y protegió la identidad de gran parte de sus invitados, en las fotos públicas destacaron la princesa Maria-Olympia, el príncipe Achileas de Grecia, Marie-Chantal y el príncipe Pablo con sus hijos.

La decoración del evento fue clásica con toques románticos: mesas iluminadas con velas y finamente arregladas con flores. Como postre, partieron un espectacular pastel decorado con frutos rojos y flores.

"La celebración de compromiso más especial. Mi corazón está tan lleno", posteó la modelo y diseñadora de 26 años junto a las románticas fotgrafías.

Como era de esperarse, Talita hizo una acertada elección de look: llevó un vestido blanco de inspiración nupcial con cola delicada.

Aunque no se ha confirmado la fecha exacta de la boda, fuentes cercanas apuntan a que podría realizarse a mediados de 2026.

Quiénes son Talita von Fürstenberg y Rocco Brignone

Tanto Talita como Rocco son descendientes de dos poderosas familias. Ella, nacida en Estados Unidos el 7 de mayo de 1999, es la primera hija de Alejandro von Fürstenberg y Alexandra Miller, lo que la convierte en heredera de las empresas de moda Von Fürstenberg y de la Familia Agnelli, pues sus abuelos paternos son los diseñadores Diane von Fürstenberg y Egon von Fürstenberg (además príncipe por ser miembro de la antigua familia principesca alemana de Fürstenberg).

Por tal herencia, Talita es también princesa, título que comparte con su hermano el príncipe Tassilo Egon Maximilian von Fürstenberg y su medio-hermano menor, el príncipe Leon von Furstenberg.

Sin embargo, su linaje materno no es menos relevante, pues su abuelo es el empresario multimillonario Robert Warren Miller, quien tuvo tres hijas: Marie Chantal de Grecia (esposa de Pablo de Grecia), Pia Getty y Alexandra (su mamá).

Rocco Brignone de Brabant también es heredero de un imperio, pero de otro corte: el de la hospitalidad; es hijo de Filippo Brignone, banquero italiano y dueño de uno de los complejos turísticos más exclusivos de la costa mexicana: Careyes.

Fue el 1 de agosto pasado cuando la orgullosa abuela, Diane von Fürstenberg, hizo público el compromiso de su nieta: "Talita y Rocco están COMPROMETIDOS ❤️🙏❤️🙏❤️ Él LE propuso matrimonio... ¡Ella aceptó! Únete a mí para desearles una vida feliz y alegre juntos ❤️❤️❤️ AMOR es VIDA ❤️", posteó la diseñadora.

