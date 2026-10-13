Amaia Montero responde con ironía a las críticas sobre su físico

La publicación llegó después de que circularan videos de su presentación en Zaragoza, España, el pasado 9 de octubre, durante las fiestas del Pilar. Algunos usuarios criticaron tanto su interpretación vocal como el vestido negro que llevó en el escenario, mientras otros señalaron que los comentarios habían cruzado la línea hacia los ataques personales y la burla sobre su cuerpo.



En medio de la polémica, la cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram unos versos de 19 días y 500 noches, una de las canciones más conocidas de Joaquín Sabina: “Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta”.

Aunque Amaia no acompañó la publicación con una explicación directa sobre los comentarios que ha recibido, el momento en que la compartió hizo que muchos la interpretaran como una respuesta irónica a sus críticos.



La reacción se produjo después de que varios fragmentos de sus conciertos se viralizaran y acumularan mensajes sobre su apariencia. La conversación también abrió un debate sobre la diferencia entre las críticas a una actuación musical y los comentarios que se centran en el cuerpo de una artista.