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Espectáculos

Amaia Montero responde con ironía a las críticas sobre su físico

Amaia Montero compartió unos versos de Joaquín Sabina después de que su apariencia y vestuario fueran blanco de comentarios ofensivos tras un concierto de La Oreja de Van Gogh.
mar 13 octubre 2026 11:05 AM
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Amaia Montero
Amaia Montero (Instagram)

Amaia Montero volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, esta vez por los comentarios sobre su apariencia física y su vestuario durante la gira de regreso de La Oreja de Van Gogh.

Ante la ola de críticas, la cantante recurrió a la ironía y compartió en Instagram unos versos de Joaquín Sabina que muchos interpretaron como una respuesta a quienes han cuestionado su imagen.

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Amaia Montero responde con ironía a las críticas sobre su físico

La publicación llegó después de que circularan videos de su presentación en Zaragoza, España, el pasado 9 de octubre, durante las fiestas del Pilar. Algunos usuarios criticaron tanto su interpretación vocal como el vestido negro que llevó en el escenario, mientras otros señalaron que los comentarios habían cruzado la línea hacia los ataques personales y la burla sobre su cuerpo.

En medio de la polémica, la cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram unos versos de 19 días y 500 noches, una de las canciones más conocidas de Joaquín Sabina: “Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta”.

Aunque Amaia no acompañó la publicación con una explicación directa sobre los comentarios que ha recibido, el momento en que la compartió hizo que muchos la interpretaran como una respuesta irónica a sus críticos.

La reacción se produjo después de que varios fragmentos de sus conciertos se viralizaran y acumularan mensajes sobre su apariencia. La conversación también abrió un debate sobre la diferencia entre las críticas a una actuación musical y los comentarios que se centran en el cuerpo de una artista.

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El regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh

El regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh fue anunciado en octubre de 2025, después de la salida de Leire Martínez, quien había sido vocalista del grupo durante casi dos décadas. La noticia despertó una enorme expectativa entre los seguidores de la banda, que volvieron a escuchar en vivo la voz original de éxitos como Rosas, La playa y Puedes contar conmigo.

La gira comenzó en mayo de este año en Bilbao y contempla presentaciones en distintas ciudades de España, antes de continuar con fechas internacionales. Durante el primer concierto, Montero habló abiertamente sobre lo difícil que había sido volver a los escenarios después de una etapa personal complicada.

“Pensaba que nunca volvería a pisar un escenario”, dijo entonces, al recordar el periodo en que llegó a creer que su carrera musical había terminado.

Ahora, mientras continúa con la gira, la cantante vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Esta vez, su publicación con los versos de Sabina se convirtió en una forma de responder —sin abordar directamente a sus detractores— a los comentarios sobre su imagen.

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