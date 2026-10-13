Amaia Montero responde con ironía a las críticas sobre su físico

El regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh
El regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh fue anunciado en octubre de 2025, después de la salida de Leire Martínez, quien había sido vocalista del grupo durante casi dos décadas. La noticia despertó una enorme expectativa entre los seguidores de la banda, que volvieron a escuchar en vivo la voz original de éxitos como Rosas, La playa y Puedes contar conmigo.
La gira comenzó en mayo de este año en Bilbao y contempla presentaciones en distintas ciudades de España, antes de continuar con fechas internacionales. Durante el primer concierto, Montero habló abiertamente sobre lo difícil que había sido volver a los escenarios después de una etapa personal complicada.
“Pensaba que nunca volvería a pisar un escenario”, dijo entonces, al recordar el periodo en que llegó a creer que su carrera musical había terminado.
Ahora, mientras continúa con la gira, la cantante vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Esta vez, su publicación con los versos de Sabina se convirtió en una forma de responder —sin abordar directamente a sus detractores— a los comentarios sobre su imagen.