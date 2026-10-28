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¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas, hombre clave en la construcción de la izquierda mexicana?

Tres veces candidato presidencial, fundador del PRD y primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular, fue una figura clave en la democrática del país.
mié 28 octubre 2026 09:59 PM
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Cuauhtémoc Cárdenas murió el 28 de octubre de 2026 a los 92 años.
Cuauhtémoc Cárdenas murió el 28 de octubre de 2026 a los 92 años. (Cuartoscuro)

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, a los 92 años , marca el final de la trayectoria de uno de los políticos que más influyeron en la construcción de la izquierda mexicana contemporánea. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, el ingeniero civil construyó una carrera propia que lo llevó a desafiar al partido en el que se formó, encabezar una de las movilizaciones electorales más importantes del siglo XX y convertirse en una figura central de la transición democrática.

Su importancia no radica en haber llegado a la Presidencia de México, una meta que persiguió en tres ocasiones sin conseguirlo, sino en haber contribuido a transformar las condiciones en las que se disputaba el poder. Durante décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dominó la política nacional y la sucesión presidencial se decidía dentro de sus estructuras. Cárdenas fue uno de los dirigentes que consolidaron una alternativa política con capacidad de convocatoria nacional.

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La ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI cambió la política mexicana

Cuauhtémoc Cárdenas nació en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1934. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, antes de convertirse en uno de los principales referentes de la oposición, desarrolló su carrera política dentro del PRI. Fue senador por Michoacán y gobernador de ese estado entre 1980 y 1986.

El punto de quiebre llegó en la segunda mitad de los años ochenta. Junto con otros priistas, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, impulsó la Corriente Democrática, un movimiento que cuestionó los mecanismos internos del partido para elegir a su candidato presidencial y el rumbo económico del gobierno. La designación de Carlos Salinas de Gortari como abanderado priista profundizó las diferencias y condujo a la ruptura.

En 1988, Cárdenas encabezó el Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición que reunió a partidos, organizaciones sociales, antiguos militantes priistas y distintas corrientes de izquierda. Su candidatura consiguió articular el descontento de sectores que buscaban una alternativa al partido gobernante y convirtió la elección presidencial de ese año en un momento decisivo de la historia política mexicana.

El resultado oficial dio la victoria a Salinas de Gortari, en una contienda marcada por graves cuestionamientos e irregularidades denunciadas por la oposición. La interrupción del sistema de cómputo, conocida como la “caída del sistema”, quedó asociada a las dudas sobre la legitimidad de la elección. Cárdenas encabezó movilizaciones en defensa del voto y mantuvo su impugnación política del resultado.

Un año después de la elección, en 1989, Cárdenas participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La nueva organización reunió a diferentes tradiciones de la izquierda mexicana, movimientos sociales y sectores que habían abandonado el PRI. Cárdenas fue su primer presidente nacional y se convirtió en su principal figura durante los primeros años.

El PRD abrió un espacio de competencia para una izquierda que buscaba disputar el poder por la vía electoral. Su importancia también estuvo en reunir demandas democráticas y sociales que hasta entonces se encontraban dispersas entre organizaciones y corrientes políticas distintas.

El partido fue la plataforma desde la que Cárdenas volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000. No ganó ninguna de esas elecciones, pero su trayectoria ayudó a establecer una oposición con presencia territorial y capacidad de gobierno. Años después, el PRD también fue el espacio desde el que Andrés Manuel López Obrador construyó parte de su carrera política antes de fundar Morena.

Cárdenas, el primer jefe de Gobierno elegido por voto popular

En 1997, Cárdenas consiguió otro de los triunfos más significativos de su carrera: ganó la primera elección por voto popular para encabezar el Gobierno del entonces Distrito Federal. Hasta ese momento, la persona responsable de gobernar la capital era designada por el presidente de la República.

Su llegada al cargo representó un cambio institucional y político. Por primera vez, los habitantes de la capital eligieron directamente a su gobernante, y la izquierda obtuvo el control de una de las entidades más importantes del país. Cárdenas ocupó la jefatura de Gobierno de 1997 a 1999, cuando dejó el puesto para preparar su tercera candidatura presidencial.

La victoria de 1997 también sentó un precedente para los gobiernos de izquierda que después encabezaron la capital, entre ellos los de López Obrador, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. La Ciudad de México se convirtió en uno de los principales bastiones electorales de esa corriente política.

La defensa del petróleo y la soberanía nacional

La política energética fue otra constante en la trayectoria de Cárdenas. La defensa de los recursos naturales y de la participación del Estado en sectores estratégicos formó parte de su visión política, vinculada también con el legado de su padre, el presidente que decretó la expropiación petrolera en 1938.

Durante su vida pública mantuvo una posición crítica frente a las iniciativas que, desde su perspectiva, reducían el papel del Estado en la industria energética. Esta postura lo convirtió en una referencia para sectores nacionalistas y de izquierda que defendían la soberanía sobre los hidrocarburos.

En marzo de 2026, fue nombrado presidente de una comisión consultiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), encargada de analizar estratégicamente el sector y formular recomendaciones para la empresa estatal. El nombramiento lo devolvió a un espacio institucional relacionado con uno de los temas que marcaron su carrera.

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Una relación compleja con la izquierda que ayudó a construir

Aunque su nombre quedó ligado a la fundación del PRD, Cárdenas también tuvo diferencias con la evolución del partido y con otros liderazgos de la izquierda. En noviembre de 2014 renunció a la organización que había contribuido a crear, en medio de una crisis interna y de cuestionamientos sobre la conducción de su dirigencia.

Su relación con López Obrador también atravesó momentos de tensión. En 2023, el entonces presidente lo calificó como adversario político después de que Cárdenas apareciera vinculado a Mexicolectivo, una iniciativa que planteaba una propuesta alternativa de país. Más adelante, el ingeniero volvió a coincidir públicamente con Claudia Sheinbaum durante su campaña presidencial de 2024.

Estas diferencias reflejaron que Cárdenas no siempre estuvo alineado con las organizaciones o los gobiernos que se identificaban con la izquierda. Su trayectoria mantuvo como ejes la democracia electoral, el nacionalismo y la defensa de la soberanía, aunque sus posiciones no coincidieran en todo momento con las de otros dirigentes.

La historia de Cuauhtémoc Cárdenas está ligada a la ruptura del PRI, a la construcción de una izquierda con presencia nacional y a la apertura de espacios para la competencia electoral. No llegó a la presidencia, pero contribuyó a modificar el sistema político en el que sus sucesores competirían por ella.

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