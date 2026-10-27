Noah Wyle , protagonista de The Pitt y recordado por su papel en ER, fue elegido el hombre más sexy de 2026 por la revista People. A sus 55 años, el actor recibió la noticia con incredulidad y buen humor, pues nunca imaginó que recibiría una distinción de este tipo.
Noah Wyle es elegido el hombre más sexy de 2026
Noah Wyle es elegido el hombre más sexy de 2026
Amy Poehler dio a conocer la portada durante un episodio de su pódcast Good Hang, poco antes de recibir al actor en el estudio. El reconocimiento llega en una etapa especialmente buena para Noah Wyle, quien volvió a captar la atención del público gracias a su trabajo en el drama médico de HBO.
“Pensé que sonaba a broma; ni en un millón de años habría pensado que este sería un honor que me otorgarían”, declaró en entrevista con la publicación.
Aunque se mostró sorprendido por el título, el intérprete tiene claro que la noticia no pasará inadvertida entre sus amigos y familiares, quienes seguramente aprovecharán la ocasión para hacerle bromas.
“Espero que esto lo cambie todo. Espero que de aquí en adelante sea solo vino y rosas, leche y miel”, comentó. Sin embargo, enseguida reconoció que también tendrá que soportar las bromas de las personas más cercanas a él “Voy a recibir muchas bromas de amigos y familiares, eso seguro”, agregó.
La esposa de Noah Wyle respalda el título del hombre más sexy
La esposa de Noah Wyle , Sara Wyle, considera que el reconocimiento es merecido. El actor está casado con la actriz y cantante desde junio de 2014. Noah es papá de tres hijos: Owen, de 23 años, y Auden, de 21, de su matrimonio anterior con Tracy Warbin, así como Frances, de 11, con su actual esposa.
Sara, por su parte, está de acuerdo con la distinción. Según explicó el actor, su esposa considera que su manera de ser y el papel que desempeña en su familia son cualidades que vale la pena reconocer: “Cree que soy un buen tipo y que la clase de persona que soy, la clase de padre y esposo que soy, vale la pena promoverla”, contó sobre la opinión de su pareja.
Además, el actor también compartió algunos detalles de su vida cotidiana que le encantan a su esposa, entre ellos lavar los platos, una tarea doméstica de la que se encarga habitualmente en casa.
El intérprete aseguró que el fregadero es prácticamente su territorio y hasta recomendó a otros hombres involucrarse más en esta actividad, pues considera que puede ser una forma de relajarse: “El fregadero es mi dominio. Y recomendaría a más hombres que se metan a lavar los platos, porque es muy terapéutico”, explicó.
La trayectoria en la televisión de Noah Wyle comenzó en 1994, como parte del elenco de ER, la exitosa serie médica de NBC. Con apenas 22 años, comenzó a interpretar a John Carter, un estudiante de medicina que evolucionó hasta convertirse en doctor a lo largo de la historia. Ha participado en otras producciones, entre ellas Falling Skies, antes de regresar al género médico con The Pitt, serie con la que en ganó consecutivamente el Emmy a mejor actor en una serie dramática en 2025 y 2026, este último año también ganó el Globo de Oro en la misma categoría.