Noah Wyle es elegido el hombre más sexy de 2026

La esposa de Noah Wyle respalda el título del hombre más sexy

La esposa de Noah Wyle , Sara Wyle, considera que el reconocimiento es merecido. El actor está casado con la actriz y cantante desde junio de 2014. Noah es papá de tres hijos: Owen, de 23 años, y Auden, de 21, de su matrimonio anterior con Tracy Warbin, así como Frances, de 11, con su actual esposa.

Sara, por su parte, está de acuerdo con la distinción. Según explicó el actor, su esposa considera que su manera de ser y el papel que desempeña en su familia son cualidades que vale la pena reconocer: “Cree que soy un buen tipo y que la clase de persona que soy, la clase de padre y esposo que soy, vale la pena promoverla”, contó sobre la opinión de su pareja.

Además, el actor también compartió algunos detalles de su vida cotidiana que le encantan a su esposa, entre ellos lavar los platos, una tarea doméstica de la que se encarga habitualmente en casa.

El intérprete aseguró que el fregadero es prácticamente su territorio y hasta recomendó a otros hombres involucrarse más en esta actividad, pues considera que puede ser una forma de relajarse: “El fregadero es mi dominio. Y recomendaría a más hombres que se metan a lavar los platos, porque es muy terapéutico”, explicó.

La trayectoria en la televisión de Noah Wyle comenzó en 1994, como parte del elenco de ER, la exitosa serie médica de NBC. Con apenas 22 años, comenzó a interpretar a John Carter, un estudiante de medicina que evolucionó hasta convertirse en doctor a lo largo de la historia. Ha participado en otras producciones, entre ellas Falling Skies, antes de regresar al género médico con The Pitt, serie con la que en ganó consecutivamente el Emmy a mejor actor en una serie dramática en 2025 y 2026, este último año también ganó el Globo de Oro en la misma categoría.