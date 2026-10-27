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Espectáculos

Nicole Kidman presume un increíble abdomen a sus 59 años

Nicole Kidman posa en bikini Chanel y habla de los obstáculos que enfrentó al inicio de su trayectoria.
mar 27 octubre 2026 09:10 AM
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Nicole Kidman (Getty Images)

A sus 59 años, Nicole Kidman protagoniza la portada de noviembre de Vogue Australia en varios diseños Chanel, entre ellos un bikini con aplicaciones brillantes y flecos que modeló frente al mar.

En la entrevista, la actriz habla de su infancia, su carrera profesional y las dificultades que enfrentó al abrirse camino en la industria del entretenimiento, sin embargo, los titulares giran en torno a su espectacular cuerpo.

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Nicole Kidman luce increíble abdomen a sus 59

Fotografiada por Lachlan Bailey y con styling de Christine Centenera, la sesión incluye distintos looks de la casa francesa Chanel, desde prendas de playa hasta conjuntos con texturas brillantes. En una de las imágenes más llamativas, Kidman posa en el agua con un top de bikini de escote pronunciado y detalles de lentejuelas, acompañado de prendas de baño y joyería. En otras, deja al descubierto su gran figura.

Pero más allá de las fotografías, la conversación con la revista gira entorno a las experiencias que marcaron sus primeros años: la dificultad de encontrar su lugar en una industria que también impone expectativas físicas. Al hablar de su infancia con el director Baz Luhrmann, Kidman recordó que su estatura la hizo sentirse diferente desde muy joven.

“Yo era la más alta de la clase, más alta que todos los niños”, contó. La actriz también explicó que esa característica influyó en sus aspiraciones de convertirse en bailarina: “No pude cumplir mi sueño de ser bailarina de ballet porque era demasiado alta”.

La situación tampoco fue sencilla cuando comenzó a buscar oportunidades como actriz. “Incluso como actriz, me dijeron: ‘Eres demasiado alta, porque eres más alta que el protagonista masculino’”, recordó.

Nicole Kidman habla de la seguridad que ha ganado con los años

En la entrevista, la actriz también reflexionó sobre la relación que tiene actualmente consigo misma. Al hablar de lo que significa sentirse cómoda siendo Nicole Kidman, reconoció que no siempre tiene una respuesta sencilla, pues su percepción puede cambiar de un día a otro.

“No tengo idea de lo que significa sentirse como yo, porque puedo sentirme de la mierda, por decirlo así, y pensar: ‘Hoy no me siento así’”, dijo. Después explicó cómo ha cambiado su perspectiva con el paso del tiempo: “Creo que ahora me siento más cómoda en mi propia piel”.

La actriz reconoció que llegar a esa seguridad a los 59 años le resulta inesperado, aunque también es algo que celebra. “Es raro llegar a eso a los 59, pero me alegra decir que de alguna manera lo logré”, expresó.

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La sesión fotográfica también tiene un significado personal para Kidman, quien regresó a su país natal para esta portada, la número 12 que protagoniza para Vogue Australia. En la conversación recordó las vacaciones familiares en las playas de Avoca y en Barrington Tops, así como las Navidades de verano que vivió durante su infancia.

“Son algunos de mis mejores recuerdos”, dijo sobre aquellos viajes. Al recordar esa etapa, añadió: “Volvería a esas vacaciones de Navidad, a ese enero en el que no había ninguna preocupación en el mundo”.

La actriz también habló de cómo le gustaría recuperar algunas de esas tradiciones con sus propias hijas y, eventualmente, con sus nietos. “Puedo recrearlo ahora para mis hijos, y quizá también para mis nietos. ¡Que vengan las guirnaldas y la playa!”, comentó.

Para Kidman, regresar a Australia para la sesión significó algo más que posar frente a la cámara. Al explicar la conexión con el entorno, lo resumió así: “Estoy en el calor, está el sol, está la playa. ¿Cómo podría sentir todo eso? No se trata solo de fingir. Realmente estoy ahí”.

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