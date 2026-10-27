Nicole Kidman presume un increíble abdomen a sus 59 años

Nicole Kidman luce increíble abdomen a sus 59

Fotografiada por Lachlan Bailey y con styling de Christine Centenera, la sesión incluye distintos looks de la casa francesa Chanel, desde prendas de playa hasta conjuntos con texturas brillantes. En una de las imágenes más llamativas, Kidman posa en el agua con un top de bikini de escote pronunciado y detalles de lentejuelas, acompañado de prendas de baño y joyería. En otras, deja al descubierto su gran figura.

Pero más allá de las fotografías, la conversación con la revista gira entorno a las experiencias que marcaron sus primeros años: la dificultad de encontrar su lugar en una industria que también impone expectativas físicas. Al hablar de su infancia con el director Baz Luhrmann, Kidman recordó que su estatura la hizo sentirse diferente desde muy joven.

“Yo era la más alta de la clase, más alta que todos los niños”, contó. La actriz también explicó que esa característica influyó en sus aspiraciones de convertirse en bailarina: “No pude cumplir mi sueño de ser bailarina de ballet porque era demasiado alta”.

La situación tampoco fue sencilla cuando comenzó a buscar oportunidades como actriz. “Incluso como actriz, me dijeron: ‘Eres demasiado alta, porque eres más alta que el protagonista masculino’”, recordó.



Nicole Kidman habla de la seguridad que ha ganado con los años

En la entrevista, la actriz también reflexionó sobre la relación que tiene actualmente consigo misma. Al hablar de lo que significa sentirse cómoda siendo Nicole Kidman, reconoció que no siempre tiene una respuesta sencilla, pues su percepción puede cambiar de un día a otro.

“No tengo idea de lo que significa sentirse como yo, porque puedo sentirme de la mierda, por decirlo así, y pensar: ‘Hoy no me siento así’”, dijo. Después explicó cómo ha cambiado su perspectiva con el paso del tiempo: “Creo que ahora me siento más cómoda en mi propia piel”.

La actriz reconoció que llegar a esa seguridad a los 59 años le resulta inesperado, aunque también es algo que celebra. “Es raro llegar a eso a los 59, pero me alegra decir que de alguna manera lo logré”, expresó.