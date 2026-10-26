Chris Brown condenado a ocho meses de cárcel por pelea en una discoteca de Londres

Chris Brown condenado a ocho meses de cárcel

Al dictar la sentencia, el juez Tony Baumgartner, del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, consideró que "ni una multa ni una pena de trabajo comunitario podrían reflejar la gravedad de los actos reiterados de violencia" cometidos por Chris Brown.

"Un acto de violencia de este tipo en una discoteca abarrotada es grave", subrayó el juez, quien le impuso una pena de ocho meses de prisión en suspenso.

El rapero, de 37 años, se había declarado culpable en julio por esta pelea ocurrida en Tape, un club del exclusivo barrio londinense de Mayfair, donde golpeó con una botella al productor musical Abraham "Abe" Diaw, entre otras agresiones.

La fiscal Claire Campbell describió el incidente, ocurrido el 19 de febrero de 2023, como "una agresión violenta y no provocada, cometida por Brown y Akinlolu (Omololu Akinlolu, un productor musical) en una discoteca abarrotada, donde Brown utilizó una botella de vidrio como arma para golpear dos veces en la cabeza a la víctima".

Posteriormente, ambos hombres también golpearon a la víctima con puños y patadas.

El cantante fue detenido en mayo de 2025 en un hotel de cinco estrellas de Manchester, en el noroeste de Inglaterra, poco después de llegar al Reino Unido en un avión privado para ofrecer una serie de conciertos.

