Paris Hilton consigue una victoria: cierran el internado donde denunció haber sufrido abusos

Cierran el internado donde Paris Hilton denunció haber sufrido abusos

La empresaria y activista celebró la decisión con un emotivo mensaje en redes sociales y aseguró que representa un triunfo para todas las personas que, como ella, denunciaron durante años los presuntos abusos cometidos en la institución.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Hilton confesó que el cierre del centro era una meta que perseguía desde que decidió hacer pública su historia.

"Por fin ha llegado la noticia por la que he luchado y rezado", escribió. También aseguró que convertirse en la persona que necesitaba cuando era adolescente ha sido una de las mayores motivaciones de su activismo. Para la empresaria, aunque nada puede borrar el trauma vivido, la clausura del internado representa "un paso decisivo" para proteger a futuras generaciones.

La orden emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah obliga al campus de Springville a cesar sus actividades antes del 6 de agosto de 2026 y le prohíbe aceptar nuevos estudiantes.

La investigación estatal concluyó que el centro incurrió en reiteradas violaciones a las normas de salud y seguridad, entre ellas deficiencias en la atención médica, falta de personal suficiente y fallas en la protección de los menores bajo su cuidado.