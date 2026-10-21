Christina Applegate revela que fue diagnosticada erróneamente con esclerosis múltiple

Christina Applegate, estrella de "Casado con hijos" y "Muertos para mí", dijo en un episodio de su podcast "MeSsy" que después de algunos nuevos exámenes, su doctora le informó que nunca había tenido esclerosis múltiple, contrario a lo que se creía.

"Es difícil decirlo, pero vino a mi habitación y me dijo 'Felicitaciones, no tienes esclerosis múltiple'", relató Applegate, quien conduce el espacio sobre esa enfermedad junto a la también actriz Jamie-Lynn Sigler ("Los Soprano").



Christina Applegate

"Yo no me sentí para nada feliz. Todos los demás estaban tan contentos", refirió. La actriz explicó que la información le provocó incertidumbre, dado que sufre síntomas que la debilitan.

"No recibes un diagnóstico errado y de repente estás mejor (...) De hecho, empeoré", comentó.

"Estoy otra vez al principio, no sé lo que ocurre conmigo. Y eso requerirá que mis médicos investiguen para entender qué ha ocurrido desde 2021, y por qué pasó esto", agregó.

