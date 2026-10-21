Es oficial: 'Glee' regresa con una nueva temporada más de 10 años después de su final

Glee regresa con una nueva temporada más de 10 años después de su final

La noticia llega después de que Ryan Murphy, creador de la serie junto con Brad Falchuk e Ian Brennan, adelantara que ya trabajaba en un guión para retomar la historia del coro escolar que conquistó a millones de espectadores. Por ahora, no se han revelado detalles sobre la trama, el inicio del rodaje ni la fecha de estreno. Tampoco se ha confirmado qué integrantes del elenco original participarán en esta nueva etapa.

Los rumores sobre una posible continuación de la serie cobraron fuerza durante los últimos meses. En julio, Murphy habló con sobre el interés de las nuevas generaciones en la producción y reconoció que contemplaba la posibilidad de retomarla. “Esa serie es interesante porque ha vuelto. Muchos jóvenes la ven ahora. Y pienso: ‘Quizás deberíamos retomarla’”, comentó entonces en entrevista para la revista People.



Glee (Instagram)

En septiembre, el creador sorprendió al revelar que el proyecto ya había avanzado más allá de una simple idea. Durante una entrevista con Entertainment Tonight, contó que acababa de terminar el guión: “Pues resulta curioso que lo preguntes, porque acabo de terminar el guion hace una hora”, declaró Murphy. “Ya tenemos un guión. Brad [Falchuk], Ian [Brennan] y yo, que escribimos las dos primeras temporadas, hemos escrito algo”.

Ryan también explicó que había platicado con algunos de los actores que participaron en la producción original para explorar la posibilidad de que se sumaran al proyecto: “He estado en contacto con unos diez miembros del reparto original, y es muy bonito”, dijo. “Todos tenían muchas preguntas, pero se mostraron muy entusiasmados con la idea”, agregó, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre quiénes volverán a interpretar sus personajes.