Los pasillos de la escuela secundaria William McKinley volverán a ser escenario de nuevas historias musicales. Después de meses de especulaciones sobre un posible regreso, Glee tendrá una nueva temporada, así lo anunciaron Disney+ y Hulu este miércoles.
Es oficial: 'Glee' regresa con una nueva temporada más de 10 años después de su final
Glee regresa con una nueva temporada más de 10 años después de su final
La noticia llega después de que Ryan Murphy, creador de la serie junto con Brad Falchuk e Ian Brennan, adelantara que ya trabajaba en un guión para retomar la historia del coro escolar que conquistó a millones de espectadores. Por ahora, no se han revelado detalles sobre la trama, el inicio del rodaje ni la fecha de estreno. Tampoco se ha confirmado qué integrantes del elenco original participarán en esta nueva etapa.
Los rumores sobre una posible continuación de la serie cobraron fuerza durante los últimos meses. En julio, Murphy habló con sobre el interés de las nuevas generaciones en la producción y reconoció que contemplaba la posibilidad de retomarla. “Esa serie es interesante porque ha vuelto. Muchos jóvenes la ven ahora. Y pienso: ‘Quizás deberíamos retomarla’”, comentó entonces en entrevista para la revista People.
En septiembre, el creador sorprendió al revelar que el proyecto ya había avanzado más allá de una simple idea. Durante una entrevista con Entertainment Tonight, contó que acababa de terminar el guión: “Pues resulta curioso que lo preguntes, porque acabo de terminar el guion hace una hora”, declaró Murphy. “Ya tenemos un guión. Brad [Falchuk], Ian [Brennan] y yo, que escribimos las dos primeras temporadas, hemos escrito algo”.
Ryan también explicó que había platicado con algunos de los actores que participaron en la producción original para explorar la posibilidad de que se sumaran al proyecto: “He estado en contacto con unos diez miembros del reparto original, y es muy bonito”, dijo. “Todos tenían muchas preguntas, pero se mostraron muy entusiasmados con la idea”, agregó, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre quiénes volverán a interpretar sus personajes.
¿Qué actores podrían volver a la nueva temporada de Glee?
El elenco original reunió a figuras como Lea Michele, quien interpretó a Rachel Berry; Matthew Morrison, como Will Schuester; Jane Lynch, en el papel de la entrenadora Sue Sylvester; y Cory Monteith, quien dio vida a Finn Hudson. También formaron parte de la serie Amber Riley, Heather Morris, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Chris Colfer, Darren Criss, Jonathan Groff y Alex Newell, entre otros actores.
Jane Lynch, conocida por su interpretación de la entrenadora de porristas, habló sobre la posibilidad de regresar a la serie durante su participación en el podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce:"No he oído nada al respecto, pero sería la primera en la fila para hacerlo", aseguró.
Por su parte, Lea Michele también expresó su cariño por la producción durante el Fashion Week Nueva York. La actriz dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar con Murphy si se concreta el proyecto.
“Me encanta Glee. Siempre me encantará Glee. Me encanta Ryan Murphy. La serie ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Así que seguiré a Ryan adondequiera que vaya”, declaró la actriz a E! News.
La nueva temporada también llega después de las pérdidas de tres integrantes del elenco original, Cory Monteith, murió entre el final de la cuarta temporada y el inicio de la quinta temporada, mientras que Naya Rivera y Mark Salling, fallecieron años después al estreno de la serie.