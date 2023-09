Salma Hayek celebra los sweet sixteen de Valentina Paloma con un tierno video

Salma Hayek celebra los 16 años de Valentina Paloma con tierno video

“Sigue brillando tu hermosa luz sin ningún temor, mi niña encantadora, aunque ciegue a los tontos”, señaló Salma Hayek en el mensaje escrito con que acompañó el video con el que la estrella mexicana celebra el cumpleaños 16 de su hija, Valentina Paloma.

Salma y Valentina: Siempre juntas (Frazer Harrison/Getty Images)

En las imágenes conformadas por momentos tomados de distintas grabaciones, pueden verse festejos de otros cumpleaños de la hija de Salma siendo una niña, así como cantando una tonada en inglés que habla sobre el amor familiar que, nos queda claro, es un valor de suma importancia para ella y los suyos. No por nada, Salma Hayek y Valentina Paloma tienen una excelente relación con los otros hijos de François-Henri Pinault, sobre todo con Mathilde Pinault y con Augustin Evangelista.

De hecho, una de las primeras personas en darle Like a la publicación de Salma fue la supermodelo Linda Evangelista, mamá de Augustin, y quien en estos días se encuentra en la gira de promoción de su libro de fotografías tomadas por Steven Meisel, además de protagonizar junto a Christy Turlington, Cindy Crawford y Naomi Campbell la serie documental The Super Models que ya está disponible en Apple TV plus.