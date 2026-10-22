La despedida de Matthew Perry estuvo marcada por el dolor, los recuerdos y un gesto de unión entre quienes compartieron con él una de las etapas más importantes de su vida. A casi tres años de la muerte del actor, su hermana, Mia Perry Bowick, compartió detalles inéditos de su funeral privado, celebrado en 2023, en la nueva docuserie de Netflix The One About Matthew Perry.
Matthew Perry: su hermana revela detalles inéditos de su funeral y el emotivo gesto del elenco de 'Friends'
El gesto del elenco de 'Friends' en el funeral de Matthew Perry
En su testimonio, Mia recordó el momento en que los cinco protagonistas de Friends llegaron juntos para despedirse de su hermano. La escena, que hasta ahora había permanecido lejos del ojo público, muestra otra faceta del vínculo que unía al actor con sus compañeros de la exitosa comedia.
Mia contó que llevaba alrededor de 20 años sin ver a los actores de Friends cuando coincidieron en el funeral. Jennifer Aniston fue la primera en acercarse para abrazarla; después, los demás integrantes del elenco también le dieron sus condolencias.
Sin embargo, hubo un momento que quedó especialmente grabado en su memoria: los cinco actores caminaron juntos hacia el féretro de Matthew, tomados de las manos y visiblemente afectados por la pérdida.
“Y entonces, los cinco caminaron hacia el féretro tomados de las manos y se quedaron alrededor de él, llorando”, recordó Mia en la docuserie, de acuerdo con Page Six.
Aunque la serie convirtió a sus protagonistas en estrellas internacionales, la muerte de Matthew en octubre de 2023, a los 54 años, dejó al descubierto la dimensión personal de una pérdida que conmovió tanto a sus seres queridos como a millones de seguidores.
La inesperada reacción de la hermana de Matthew Perry durante el funeral
En medio de la tristeza, Mia también vivió un instante inesperado: comenzó a reír al sentir que el sentido del humor de su hermano seguía acompañándola.
Según relató, tuvo la sensación de que Matthew estaba detrás de su hombro y que hacía uno de sus comentarios irreverentes sobre lo que estaba ocurriendo. La ocurrencia imaginada la hizo reír en un momento en el que parecía imposible encontrar algo de alivio.
La hermana del actor reconoció que le resultaba extraño reír en medio de una despedida tan dolorosa, pero aquella reacción le permitió sentir, aunque fuera por un instante, la presencia de su hermano y recordar la personalidad que lo caracterizaba.
Mary Robertson, directora de la docuserie, explicó a Page Six que esa mezcla de tristeza y humor refleja una experiencia humana reconocible: reír durante un funeral no significa que el dolor sea menor, sino que el duelo puede manifestarse de distintas maneras.
¿Cuándo se estrena la docuserie de Matthew Perry en Netflix?
La docuserie sobre Matthew Perry, que constará de tres episodios dirigida por Mary Robertson, se estrenará en Netflix el 27 de octubre de 2026, un día antes del tercer aniversario de la muerte del actor.
El proyecto busca mostrar al hombre detrás de Chandler Bing a través de testimonios de familiares, amigos y personas que compartieron distintas etapas de su vida. También incluye fotografías y videos inéditos del archivo privado de la familia Perry, así como recuerdos sobre su carrera, sus relaciones personales y su prolongada lucha contra las adicciones.