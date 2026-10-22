Matthew Perry: su hermana revela detalles inéditos de su funeral y el emotivo gesto del elenco de 'Friends'

El gesto del elenco de 'Friends' en el funeral de Matthew Perry

En su testimonio, Mia recordó el momento en que los cinco protagonistas de Friends llegaron juntos para despedirse de su hermano. La escena, que hasta ahora había permanecido lejos del ojo público, muestra otra faceta del vínculo que unía al actor con sus compañeros de la exitosa comedia.

Mia contó que llevaba alrededor de 20 años sin ver a los actores de Friends cuando coincidieron en el funeral. Jennifer Aniston fue la primera en acercarse para abrazarla; después, los demás integrantes del elenco también le dieron sus condolencias.



Matthew Perry recibió tres inyecciones de ketamina el día de su muerte (Frederick M. Brown/Getty Images)

Sin embargo, hubo un momento que quedó especialmente grabado en su memoria: los cinco actores caminaron juntos hacia el féretro de Matthew, tomados de las manos y visiblemente afectados por la pérdida.

“Y entonces, los cinco caminaron hacia el féretro tomados de las manos y se quedaron alrededor de él, llorando”, recordó Mia en la docuserie, de acuerdo con Page Six.

Aunque la serie convirtió a sus protagonistas en estrellas internacionales, la muerte de Matthew en octubre de 2023, a los 54 años, dejó al descubierto la dimensión personal de una pérdida que conmovió tanto a sus seres queridos como a millones de seguidores.

