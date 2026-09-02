Netflix estrenará una docuserie sobre la vida de Matthew Perry

La producción recorrerá diferentes etapas de la vida de Perry, desde sus primeros pasos en la comedia hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas de la televisión. Además de abordar su carrera, el proyecto profundizará en aspectos personales del actor, sus dificultades y el activismo que desarrolló durante su vida.

Una de las principales voces de la docuserie será Mia Perry Bowick, hermana de Matthew Perry, quien decidió compartir recuerdos y experiencias sobre la relación que mantuvo con el actor. La producción también incluirá fotografías y videos inéditos que forman parte del archivo familiar de Perry.



Condenan a dos años de prisión al consejero que suministró la ketamina que mató a Matthew Perry (Frederick M. Brown/Getty Images)

Mia explicó que necesitó tiempo antes de sentirse preparada para hablar públicamente sobre su hermano y compartir parte de su historia. Su intención es presentar a Matthew como una persona completa y evitar que su legado quede reducido únicamente a su personaje de Chandler Bing o a las dificultades que enfrentó debido a la adicción.

La hermana del actor también recordará la influencia que Matthew tuvo en su vida y destacará algunos de los rasgos que lo caracterizaban, entre ellos su personalidad, generosidad y capacidad para hacer reír incluso durante algunos de los momentos más complicados de su vida.

