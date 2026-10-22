Kylie Jenner estaría celosa de Kendall por su romance con Jacob Elordi: la razón detrás del conflicto

Kylie Jenner estaría celosa de Kendall por su romance con Jacob Elordi

La vida sentimental de las hermanas Jenner vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez, el romance de Kendall Jenner con el actor australiano Jacob Elordi habría generado una nueva tensión entre ella y Kylie, quien lleva alrededor de tres años de relación con Timothée Chalamet.

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, Kylie estaría frustrada ante la posibilidad de que Kendall llegue al altar antes que ella, pese a que su propia relación lleva más tiempo. La publicación señala que la diferencia en las expectativas de ambas parejas habría comenzado a pesar en la empresaria.



Jacob Elordi y Kendall Jenner en Japón. (Instagram)

Aunque ninguna de las hermanas ha confirmado públicamente un conflicto por sus respectivas relaciones, el reporte plantea una diferencia importante: mientras Kendall y Jacob estarían construyendo un vínculo con miras al futuro, Kylie y Timothée avanzarían a otro ritmo.

Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para comprometerse

Según Page Six, Kylie tiene la intención de formalizar su relación con Timothée y le habría hecho saber que espera dar el siguiente paso. Sin embargo, fuentes cercanas citadas por el medio aseguran que el actor no estaría preparado para comprometerse en este momento.

El reporte aclara que Kylie no le habría planteado un ultimátum, aunque sus deseos de llegar al matrimonio estarían generando cierta presión en la pareja. Para Chalamet, de acuerdo con esas fuentes, una propuesta en estas circunstancias podría sentirse más como una obligación que como una decisión tomada en el momento adecuado.

La situación sería especialmente complicada para Kylie al observar que Kendall, quien comenzó su relación con Jacob mucho después, podría estar más cerca de un compromiso.