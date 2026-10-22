La relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi estaría avanzando a un ritmo que habría despertado celos y frustración en Kylie Jenner. De acuerdo con Page Six, la menor de las hermanas desea comprometerse con Timothée Chalamet, pero el actor todavía no estaría listo para dar ese paso.
Kylie Jenner estaría celosa de Kendall por su romance con Jacob Elordi: la razón detrás del conflicto
Kylie Jenner estaría celosa de Kendall por su romance con Jacob Elordi
La vida sentimental de las hermanas Jenner vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez, el romance de Kendall Jenner con el actor australiano Jacob Elordi habría generado una nueva tensión entre ella y Kylie, quien lleva alrededor de tres años de relación con Timothée Chalamet.
De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, Kylie estaría frustrada ante la posibilidad de que Kendall llegue al altar antes que ella, pese a que su propia relación lleva más tiempo. La publicación señala que la diferencia en las expectativas de ambas parejas habría comenzado a pesar en la empresaria.
Aunque ninguna de las hermanas ha confirmado públicamente un conflicto por sus respectivas relaciones, el reporte plantea una diferencia importante: mientras Kendall y Jacob estarían construyendo un vínculo con miras al futuro, Kylie y Timothée avanzarían a otro ritmo.
Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para comprometerse
Según Page Six, Kylie tiene la intención de formalizar su relación con Timothée y le habría hecho saber que espera dar el siguiente paso. Sin embargo, fuentes cercanas citadas por el medio aseguran que el actor no estaría preparado para comprometerse en este momento.
El reporte aclara que Kylie no le habría planteado un ultimátum, aunque sus deseos de llegar al matrimonio estarían generando cierta presión en la pareja. Para Chalamet, de acuerdo con esas fuentes, una propuesta en estas circunstancias podría sentirse más como una obligación que como una decisión tomada en el momento adecuado.
La situación sería especialmente complicada para Kylie al observar que Kendall, quien comenzó su relación con Jacob mucho después, podría estar más cerca de un compromiso.
Kendall Jenner y Jacob Elordi: una relación que habría avanzado rápidamente
Los rumores sobre Kendall y Jacob comenzaron a cobrar fuerza en la primavera de 2026, cuando fueron vinculados sentimentalmente después de coincidir en distintos eventos y encuentros privados. Desde entonces, han sido vistos juntos en viajes y citas en ciudades como Hawái, Tokio, Londres y París.
En octubre, ambos asistieron a la gala del Academy Museum en Los Ángeles. Aunque posaron por separado ante las cámaras, después fueron vistos juntos en el interior del evento, en una aparición que reforzó las especulaciones sobre la seriedad de su relación.
De acuerdo con los reportes de Page Six, personas cercanas a la pareja consideran que su conexión es más madura y que ambos comparten una visión de futuro. Sin embargo, ninguno ha confirmado públicamente planes de boda ni un compromiso formal.