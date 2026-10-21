Woody Allen filma en Madrid con el objetivo de convertir la capital española en uno de los polos del cine mundial

La lógica detrás del proyecto es combinar la trayectoria internacional del cineasta, ganador de cuatro premios Oscar, con los objetivos de Madrid de atraer producciones extranjeras, generar empleos y fortalecer su industria audiovisual.

Sin embargo, la presencia de Allen también ocurre en un contexto marcado por las acusaciones de abuso sexual formuladas por Dylan Farrow, hija de su expareja Mia Farrow, que el director niega.



Woody Allen filma en Madrid su nueva película con apoyo del Ayuntamiento de la capital española (THOMAS COEX/AFP)

El miércoles, decenas de personas se congregaron en el centro de Madrid, donde algunas calles permanecieron cerradas para facilitar la filmación e intentar ver al cineasta quien actualmente tiene 90 años.

En una conferencia de prensa a principios de octubre, Woody Allen, realizador de Annie Hall (1977), Manhattan (1979) y Medianoche en París (2011), explicó que la arquitectura y el ambiente urbano de Madrid son características adecuadas para la atmósfera diplomática de la historia.

Woody Allen y España, una historia con pasado

La relación de España y Woody Allen ya tiene un capítulo anterior. El cineasta neyorkino filmó Vicky Cristina Barcelona (2008), protagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz, Scarlett Johansson y Rebecca Hall.



Woody Allen filmó 'Vicky Cristina Barcelona' en distintas partes de Cataluña (THA/Shutterstock)

Rodada principalmente en Barcelona, además de otras localidades de Cataluña y Asturias, la película retrata el romance de dos turistas estadounidenses con un pintor español y su compleja relación con su exesposa.

La historia recibió reconocimiento internacional y le valió a Penélope Cruz el Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

El Ayuntamiento de Madrid invierte 1.5 millones de euros en la película de Woody Allen

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, participa como patrocinador institucional de la producción.

La aportación del Ayuntamiento asciende a 1.5 millones de euros, equivalente al 12.5 por ciento del presupuesto total de 12 millones de euros. El gobierno de la Comunidad de Madrid también contribuye al financiamiento del proyecto.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el 79 por ciento del presupuesto, unos 9.46 millones de euros, se gastará en Madrid.

La producción prevé generar mil 196 empleos directos y 2 mil 293 indirectos, entre técnicos, actores, personal de producción y proveedores de servicios.



El rodaje comenzó el 5 de octubre y se prolongará durante seis semanas, con más de 30 locaciones. El título definitivo aún no se anuncia, pero deberá incluir la palabra Madrid como parte de las condiciones del proyecto.

El elenco incluye a Alexi Wasser, Jemima Kirke, Peter Vives, Marton Csokas y Jakob Oftebro, además de más de 50 actores españoles y alrededor de 700 extras y figurantes.