Woody Allen rompe el silencio tras la muerte de Diane Keaton, su musa artística y confidente

La relación de Woody Allen con Diane Keaton

A medida que su relación avanzaba, Diane Keaton se convirtió en una confidente para Woody Allen , quien siempre valoró las opiniones que tenía sobre su trabajo: “Nunca leí una sola reseña de mi trabajo, y solo me importaba lo que Keaton decía al respecto”, escribió. “Si le gustaba, consideraba la película un éxito artístico. Si no estaba del todo entusiasmada, intentaba usar sus críticas para editarla y lograr algo que le hiciera sentir mejor”.

Woody Allen y Diane Keaton (Getty Images)

Finalmente, Allen elogió a Keaton por su talento actoral y su pasión por la dirección: "Escribía libros, hacía fotografía, collages, decoraba casas y dirigía películas. El mundo se redefine constantemente, y con el fallecimiento de Keaton se redefine una vez más. Hace unos días, el mundo era un lugar que incluía a Diane Keaton. Ahora es un mundo que no lo hace. Por lo tanto, es un mundo más triste. Aún así, sus películas permanecen. Y su gran risa aún resuena en mi cabeza".

Allen y Keaton trabajaron varias veces juntos, siendo su colaboración más memorable la película Annie Hall de 1977. Él interpretó a Alvy Singer y ella a la protagonista, un papel que el cineasta escribió especialmente para ella. La película ganó cuatro premios Oscar, incluido el de mejor actriz.

Diane Keaton (Getty Images)

A lo largo de sus años, la pareja mantuvo una estrecha relación. En 2018, Keaton defendió a Allen en medio de las acusaciones de abuso infantil de su hija adoptiva Dylan Farrow, que ganaron notoriedad ante los movimientos Time’s Up y #MeToo: “Woody Allen es mi amigo y sigo creyendo en él”, posteó Keaton.

Diane Keaton murió el sábado 11 de octubre, a los 79 años, en California. Un portavoz de su familia informó a la revista People que sus seres queridos, incluidos sus dos hijos adoptivos, Dexter y Duke, solicitaron privacidad en este difícil momento y no ofrecieron más detalles sobre las causas de su muerte.