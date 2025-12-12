Publicidad

Trump, Clinton y Woody Allen: las fotos inéditas de Jeffrey Epstein que nadie esperaba

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes reveló una selección de fotos sin contexto que incluyen a políticos, empresarios y celebridades, relacionados con Epstein.
vie 12 diciembre 2025 11:48 AM
house-oversight-083516-redacted2-copy-740x430.jpg
Demócratas revelan nuevas fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein con figuras poderosas. (X)

Un comité del Congreso de Estados Unidos divulgó fotografías del archivo personal de Jeffrey Epstein que confirman su cercanía con Donald Trump, el ex mandatario Bill Clinton, Woody Allen y el ex príncipe Andrés, entre otras figuras de alto poder que formaron parte del círculo social del condenado traficante sexual.

Entre las imágenes (que incluyen incluso artículos humorísticos como condones de broma con el rostro de Trump) no aparece evidencia de conducta sexual explícita. Sin embargo, su publicación vuelve a poner sobre la mesa los vínculos documentados entre Epstein y una red de hombres influyentes.

Trump, Clinton, Woody Allen y otros famosos aparecen en imágenes inéditas de Jeffrey Epstein

Nuevas imágenes vinculadas al condenado traficante sexual Jeffrey Epstein pusieron otra vez en el centro del debate público a varias figuras políticas y empresariales de alto perfil.

Este viernes, legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron públicas 19 fotografías seleccionadas de un archivo mucho mayor obtenido del patrimonio de Epstein, lo que reavivó el escrutinio sobre sus relaciones con la élite global y la exigencia de transparencia por parte del gobierno.

En las imágenes divulgadas aparecen figuras como Donald Trump, el también exmandatario Bill Clinton, el ex príncipe británico Andrés, el magnate tecnológico Bill Gates, el estratega político Steve Bannon y el cineasta Woody Allen.

Las fotos fueron publicadas sin descripciones ni contexto adicional, lo que ha generado debate sobre su interpretación y el propósito de su difusión por parte de los demócratas.

Cabe destacar que, Trump es retratado en varias escenas (incluyendo una en la que aparece rodeado por varias mujeres cuyos rostros han sido ocultados para proteger identidades) mientras que otras fotos muestran a Clinton junto a Epstein y su antigua colaboradora Ghislaine Maxwell, y a Gates y el ex príncipe Andrés en un evento social.

Demócratas exigen transparencia tras la publicación parcial de archivos del caso Epstein

Los demócratas han señalado que la publicación de estas fotos forma parte de un esfuerzo más amplio para presionar la liberación completa de los archivos del gobierno relacionados con el caso Epstein, incluidos miles de documentos y miles de fotografías que hasta ahora han permanecido cerrados al público.

El representante demócrata Robert Garcia, miembro destacado del comité, afirmó que las imágenes "levantan aún más preguntas" sobre las conexiones de Epstein con personas poderosas y subrayan la necesidad de transparencia y justicia para las sobrevivientes de los abusos.

Jeffrey Epstein
El hombre fue detenido en Nueva Jersey y unos días después apareció sin vida en su celda. (Shutterstock/Shutterstock)

Este lanzamiento se produce poco antes de la fecha límite establecida por una ley aprobada por el Congreso para que el Departamento de Justicia libere todos los archivos no clasificados relacionados con el caso Epstein, cuyo plazo expira el 19 de diciembre de 2025.

Críticos y defensores en el Capitolio coinciden en que las fotografías no prueban de por sí actos ilegales por parte de las personas retratadas, pero su publicación ha intensificado el debate sobre la naturaleza de las relaciones y el alcance de la investigación, así como las posibles lagunas en la respuesta oficial a las redes de Epstein.

