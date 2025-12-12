Trump, Clinton y Woody Allen: las fotos inéditas de Jeffrey Epstein que nadie esperaba

Trump, Clinton, Woody Allen y otros famosos aparecen en imágenes inéditas de Jeffrey Epstein

Nuevas imágenes vinculadas al condenado traficante sexual Jeffrey Epstein pusieron otra vez en el centro del debate público a varias figuras políticas y empresariales de alto perfil.

Este viernes, legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron públicas 19 fotografías seleccionadas de un archivo mucho mayor obtenido del patrimonio de Epstein, lo que reavivó el escrutinio sobre sus relaciones con la élite global y la exigencia de transparencia por parte del gobierno.

En las imágenes divulgadas aparecen figuras como Donald Trump, el también exmandatario Bill Clinton, el ex príncipe británico Andrés, el magnate tecnológico Bill Gates, el estratega político Steve Bannon y el cineasta Woody Allen.

Las fotos fueron publicadas sin descripciones ni contexto adicional, lo que ha generado debate sobre su interpretación y el propósito de su difusión por parte de los demócratas.

Cabe destacar que, Trump es retratado en varias escenas (incluyendo una en la que aparece rodeado por varias mujeres cuyos rostros han sido ocultados para proteger identidades) mientras que otras fotos muestran a Clinton junto a Epstein y su antigua colaboradora Ghislaine Maxwell, y a Gates y el ex príncipe Andrés en un evento social.