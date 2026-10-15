4 restaurantes para los amantes de los mariscos en Madrid

Madrid podrá estar lejos de la costa, pero cuando se trata de comer buen pescados y marisco sabe como hacer que la distancia pase a segundo plano. Ostras, gambas y pescado fresco hacen que la ciudad también tenga mucho que ofrecer a los amantes del mar.

Entre restaurantes que llevan décadas siendo parte de la escena madrileña y propuestas actuales, el producto es el verdadero main character. La Trainera, O’Pazo, Estimar y El Pescador tienen estilos diferentes, pero comparten algo: aquí vienes por pescados y mariscos.

Así que si tu próximo viaje a Madrid incluye comer bien, como debería de ser, apunta estos cuatro nombres. Te platicamos qué hace especial a cada uno y qué pedir cuando llegues a tu mesa.