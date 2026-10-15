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Viajes y gourmet

4 restaurantes para los amantes de los mariscos en Madrid

De los clásicos madrileños a propuestas más actuales, estas 4 mesas demuestran que no hace falta estar en la playa para disfrutar de buenos pescados y mariscos.
jue 15 octubre 2026 02:46 PM
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Ostras, gambas y pescado fresco hacen que la ciudad también tenga mucho que ofrecer a los amantes del mar.
 (esenciadelmar.es)

Madrid podrá estar lejos de la costa, pero cuando se trata de comer buen pescados y marisco sabe como hacer que la distancia pase a segundo plano. Ostras, gambas y pescado fresco hacen que la ciudad también tenga mucho que ofrecer a los amantes del mar.

Entre restaurantes que llevan décadas siendo parte de la escena madrileña y propuestas actuales, el producto es el verdadero main character. La Trainera, O’Pazo, Estimar y El Pescador tienen estilos diferentes, pero comparten algo: aquí vienes por pescados y mariscos.

Así que si tu próximo viaje a Madrid incluye comer bien, como debería de ser, apunta estos cuatro nombres. Te platicamos qué hace especial a cada uno y qué pedir cuando llegues a tu mesa.

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1. La Trainera: un clásico madrileño

En pleno barrio de Salamanca, La Trainera es uno de esos clásicos que siguen siendo un must en Madrid. El plan aquí es sencillo: empieza con mariscos para compartir y deja que algunos pescados se conviertan en plato fuerte. No olvides pedir el pulpo a la gallega, las gambas al ajillo, el carabinero y las cigalas.

Dirrección: Calle de Lagasca 60

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Entre restaurantes que llevan décadas siendo parte de la escena madrileña y propuestas actuales, el producto es el verdadero main character. (laflordegalicia.es)


2. O’Pazo: cuando el producto manda

Vámonos unos años atrás, este restaurante lleva desde 1969 haciendo el producto protagonista. Entre sus clásicos están las croquetas de carabinero, el arroz negro con chipirones de anzuelo, carabineros de Huelva y el Lenguado Evaristo. Este es ideal para comidas largas.

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Este es ideal para comidas largas.
 (@restaurante.opazo)


Dirección: Calle de la Reina Mercedes 20

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3. Estimar: el mar en versión contemporánea

La propuesta de Rafa Zufra le da un giro más actual a esta lista. En estimar, la gamba roja se roba el spotlight. El carpaccio de gamba roja es uno de los más populares por si traes antojo de algo fresco, aunque también vale la pena dejar espacio para las navajas, las cigalas y el pescado salvaje del día. ¿Tu mejor plan? Pedro diferentes platos al centro y probar de todo.

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Aquí vienes por pescados y mariscos. (elle.com , elconfidencial.com)

Dirección: Marqués de Cubas, 18

4. El Pescador: directo al producto

Aquí los pescados y mariscos frescos son los protagonistas, así que lo ideal es preguntar que llegó ese día y elegir a partir de ahí. Empieza por sus famosas ostras, no te vas a arrepentir de la frescura del producto, los bogavantes y su tortilla vaga con gambas al ajillo es algo que no puedes dejar de pedir.

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Lo ideal es preguntar que llegó ese día y elegir a partir de ahí. (restaurantia.com)

Dirección: Calle de José Ortega y Gasset 75

Si eres de los que siempre busca la sección de pescados y mariscos en el menú, ya tienes cuatro nuevas direcciones para guardar en tu próximo viaje a Madrid.

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Mariscos

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