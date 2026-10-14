La Once Mil conquista Madrid: una embajada gastronómica de México entre tacos y nostalgia

La Once Mil llega a Madrid: la historia detrás de la apertura

La historia comenzó dos años antes de la apertura, cuando Enrique Glennie le contó a César de la Parra que quería mudarse a Madrid. Lo que siguió fue un proceso de búsqueda, negociaciones, obras y encuentros que terminó por llevar a La Once Mil hasta el barrio de Justicia, en una de las zonas más atractivas de la capital española.

«Dos años después, aquí estamos», recuerda César al reconstruir el camino que los llevó hasta su nuevo establecimiento.

Encontrar el espacio adecuado no fue inmediato. Tampoco lo fue cerrar el acuerdo para instalarse en él. La pieza que terminó de encajar en el proyecto fue Nacho Ventosa, propietario del restaurante Los 33 y socio local de la iniciativa.

Interior de la taquería La Once Mil de Madrid. (Cortesía. )



La relación comenzó de una manera bastante natural: Nacho conoció los tacos de La Once Mil en Ciudad de México. Durante una conversación, les habló de su restaurante madrileño y de un local disponible junto a él. Los socios viajaron a conocerlo y, después de un proceso de negociación y una obra que describen como una odisea, encontraron el lugar desde el que comenzarían su primera aventura internacional.

El establecimiento tenía una historia propia. Antes de convertirse en una taquería mexicana, había sido un bar español tradicional, un negocio de barrio que llevaba años formando parte de la vida cotidiana de la zona.

En lugar de borrar por completo ese pasado, los socios decidieron conservar parte de su carácter. La intención era que La Once Mil pareciera pertenecer al vecindario, como si llevara años sirviendo tacos en Madrid.

Enrique Glennie y César de la Parra: dos perfiles detrás de una misma taquería

La apertura madrileña también permite observar cómo se complementan dos maneras de entender un restaurante.

César de la Parra habla desde la experiencia gastronómica y una trayectoria de 25 años trabajando en el sector. Enrique Glennie, arquitecto, pone especial atención en el espacio, la identidad visual y la relación entre el concepto y la experiencia de los comensales.

La propuesta gastronómica de la Once Mil en su apertura en Madrid. (Cortesía. )



La expansión, explican, no se limita a trasladar un negocio de una ciudad a otra. También consiste en llevar una forma de trabajar, una idea de hospitalidad y un criterio sobre lo que debe llegar a la mesa.

"Nunca hubiéramos abierto aquí si no hubiéramos logrado algo que nosotros consideramos extraordinario", explica César al hablar de las condiciones que debían cumplirse antes de dar el paso.

La declaración resume una de las premisas del proyecto: abrir en Madrid tenía sentido si podían ofrecer una experiencia que estuviera a la altura de sus propias expectativas.

La respuesta del público durante las primeras semanas superó lo que ambos habían imaginado. Aunque esperaban una buena recepción, la afluencia y las filas frente al establecimiento los tomaron por sorpresa.





"Una embajada de México": el valor de un taco lejos de casa

Hay una dimensión de la apertura que va más allá del negocio. Para Enrique, La Once Mil puede convertirse en un punto de encuentro para los mexicanos que viven en España y para quienes llegan a Madrid desde otras ciudades europeas.

El empresario habla de personas que llevan años sin comer algo que les recuerde a su hogar. Una tortilla, una salsa o un taco preparado de una manera familiar pueden recuperar una experiencia cotidiana que adquiere otro significado cuando se vive lejos del país de origen.

El ambiente al interior de La Once Mil de Madrid. (Cortesía. )



«Esto es una embajada de México», dice César al explicar lo que le gusta imaginar cuando piensa en el lugar que ocupa la taquería dentro de la ciudad.

La frase ofrece una clave para entender el proyecto. No se trata únicamente de llevar una carta mexicana a Europa, sino de construir un espacio en el que los sabores, el servicio y la informalidad de una taquería permitan reconocer algo de Ciudad de México.

Madrid también funciona como punto de encuentro para mexicanos que viven en otros países europeos y que visitan la capital española. Para ellos, La Once Mil puede convertirse en una parada gastronómica que conecte el viaje con una experiencia familiar.

La nostalgia, en este contexto, no es un ingrediente más del menú. Es una parte de la relación que un restaurante puede establecer con sus clientes.