Hunter Schafer compartió nuevos detalles sobre su proceso de afirmación de género y reveló que en diciembre de 2025 se sometió a una cirugía genital. La actriz de Euphoria, de 27 años, habló sobre su decisión en una entrevista para la revista Elle, en la que también explicó cómo vivió la recuperación y por qué decidió compartir esta experiencia.
Hunter Schafer, actriz de 'Euphoria', revela que se sometió a una cirugía de afirmación de género
Hunter Schafer, actriz de Euphoria, revela que se sometió a una cirugía de afirmación de género
Hunter Schafer , quien desde hace años habla públicamente sobre su experiencia como mujer trans, explicó que durante mucho tiempo intentó aceptar su cuerpo tal como era antes de decidir que la cirugía era lo adecuado para ella.
“Quizás sea bueno compartirlo, dada la tensión de la que hablaba entre esos dos mundos”, declaró a la revista. “Me operé en diciembre, fue una experiencia increíble y me encanta”.
La actriz y modelo, contó que durante años buscó sentirse cómoda con su cuerpo sin recurrir a una operación, sin embargo, con el tiempo cambió su perspectiva y tomó la decisión de someterse a la cirugía.
“Como dije, durante mucho tiempo he aceptado mi identidad de género no normativa, y realmente quería intentar que mi cuerpo anterior funcionara porque pensaba que tenía algo genial y atrevido”, explicó.
Además de hablar sobre los motivos que la llevaron a someterse a la cirugía, la actriz compartió detalles de la etapa de recuperación, que implicó modificar por completo su rutina y limitar su actividad física.
A principios de este año, la actriz rentó un departamento para pasar ese periodo con mayor comodidad. Durante la convalecencia, tuvo que reducir considerablemente sus movimientos cotidianos: “Creo que mi límite era de 150 pasos al día, lo cual no es nada”, contó sobre las restricciones que enfrentó mientras se recuperaba.
Hunter Schafer denunció que cambiaron el sexo en su pasaporte
En febrero de 2025, Hunter Schafer también habló de las dificultades que enfrentó al renovar su pasaporte después de que le robaran el anterior. La actriz explicó en un video de TikTok que el documento nuevo indicaba el sexo masculino, pese a que desde hacía casi una década había cambiado su marcador de género.
El cambio ocurrió después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva que establecía que Estados Unidos reconocería dos sexos, masculino y femenino, y que estos no podían modificarse.
“Cuando recogí mi pasaporte hoy y lo abrí, habían cambiado la indicación a masculino”, dijo en el video. “Me quedé impactada. No me lo podía creer”.
Schafer también reconoció que su posición como mujer blanca, trans y famosa le otorga ciertos privilegios, aunque señaló que eso no la libró de las consecuencias de las nuevas políticas: “No sé exactamente qué cambió en cuanto al proceso”, aseguró. “Es la primera vez que me pasa esto desde que cambié mi marcador de género, hace ya casi una década. Creo que es consecuencia directa de la administración que actualmente gobierna nuestro país”.
La actriz aclaró que el cambio en el documento no modifica quién es, aunque sí puede tener consecuencias prácticas en su vida cotidiana: “Me importa un bledo que pongan una M en mi pasaporte”, expresó. “Eso no cambia nada de mí ni de mi identidad trans. Sin embargo, sí que me complica un poco la vida”.