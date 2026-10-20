Hunter Schafer, actriz de Euphoria, revela que se sometió a una cirugía de afirmación de género

Hunter Schafer , quien desde hace años habla públicamente sobre su experiencia como mujer trans, explicó que durante mucho tiempo intentó aceptar su cuerpo tal como era antes de decidir que la cirugía era lo adecuado para ella.

“Quizás sea bueno compartirlo, dada la tensión de la que hablaba entre esos dos mundos”, declaró a la revista. “Me operé en diciembre, fue una experiencia increíble y me encanta”.

La actriz y modelo, contó que durante años buscó sentirse cómoda con su cuerpo sin recurrir a una operación, sin embargo, con el tiempo cambió su perspectiva y tomó la decisión de someterse a la cirugía.



Hunter Schafer (Getty Images)

“Como dije, durante mucho tiempo he aceptado mi identidad de género no normativa, y realmente quería intentar que mi cuerpo anterior funcionara porque pensaba que tenía algo genial y atrevido”, explicó.

Además de hablar sobre los motivos que la llevaron a someterse a la cirugía, la actriz compartió detalles de la etapa de recuperación, que implicó modificar por completo su rutina y limitar su actividad física.

A principios de este año, la actriz rentó un departamento para pasar ese periodo con mayor comodidad. Durante la convalecencia, tuvo que reducir considerablemente sus movimientos cotidianos: “Creo que mi límite era de 150 pasos al día, lo cual no es nada”, contó sobre las restricciones que enfrentó mientras se recuperaba.