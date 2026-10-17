Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus se comprometieron en matrimonio después de más de un año de relación, de acuerdo con fuentes citadas por Page Six. La actriz británica, de 61 años, y el cantante estadounidense de música country, de 65, comenzaron su historia de amor en 2025, después de conocerse durante el rodaje de una película navideña tres años antes.
Habrá boda: Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus, papá de Miley Cyrus, se comprometen tras un año de novios
La noticia se confirmó después de que Liz Hurley mostrara un anillo de diamantes en una fotografía publicada en Instagram y Billy Ray compartiera un mensaje con una referencia a un anillo. Aunque los indicios alimentaron las especulaciones, Page Six confirmó el compromiso citando a fuentes cercanas a la pareja.
El anillo de diamantes de Elizabeth Hurley que nos dice que habrá boda con Billy Ray Cyrus
El lunes 12 de octubre, Hurley publicó dos selfies frente al espejo para anunciar el inicio de las grabaciones de la serie The 'Burbs.
En las imágenes, la actriz aparece con una bata blanca y un anillo de diamantes en la mano izquierda, una joya que llamó la atención por su tamaño.
La pieza desató las versiones sobre una posible propuesta matrimonial. Una fuente citada por Page Six descartó que se tratara de un accesorio de utilería para el rodaje.
"Está filmando The 'Burbs; difícilmente creo que este anillo sea un accesorio de utilería", señaló el informante.
Un día después, Cyrus publicó un mensaje en Instagram sobre sus proyectos musicales y cerró con una frase que reforzó las sospechas. "Tiene cierto aire a anillo", acompañada de un emoji de una sortija. Damian Hurley, hijo de la actriz, reaccionó con un emoji de celebración.
El compromiso, según el reporte, llega mientras ambos mantienen sus respectivas carreras. Liz participa en la nueva temporada de The 'Burbs, mientras el papá de Miley Cyrus continúa con sus proyectos musicales.
Así comenzó la historia de amor de Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus
La pareja se conoció en 2022 durante la filmación de Christmas in Paradise, una comedia navideña rodada en el Caribe en la que compartieron créditos con Kelsey Grammer. En ese momento no surgió una relación sentimental, aunque Cyrus recordó después que ambos se entendieron bien y compartieron momentos divertidos durante el rodaje.
El acercamiento romántico llegó tiempo después. En febrero de 2025, Hurley contactó al cantante con un mensaje de apoyo mientras él atravesaba una etapa complicada en su vida personal. Cyrus contó en una entrevista con Apple Music Country que, al recibir el mensaje, ni siquiera reconoció de inmediato el número de teléfono.
El cantante recordó que la actriz le hizo saber que podía contar con ella y que tenía una amiga de su lado. Ese gesto contribuyó a que retomaran el contacto y comenzaran una relación.
El Domingo de Pascua, el 20 de abril de 2025, ambos hicieron público su noviazgo con una fotografía compartida en Instagram. En la imagen, Cyrus aparecía con orejas verdes de conejo mientras besaba la mejilla de Hurley, quien llevaba un sombrero vaquero. El mensaje que acompañó la publicación fue breve: «Happy Easter» («Felices Pascuas»).
Su primera aparición conjunta en una alfombra roja ocurrió el 24 de mayo de 2025, durante la cena inaugural de la exposición Orizzonti | Rosso, en Roma. Damian Hurley, hijo de la actriz, también los acompañó.
¿Qué tienen en común Elizabeth Hurly y Billy Ray Cyrus?
Aunque sus carreras pertenecen a ámbitos distintos del entretenimiento, Hurley y Cyrus han explicado que comparten más afinidades de las que imaginaban. En una entrevista para el pódcast SheerLuxe, difundida en octubre de 2026, la actriz describió su relación como una combinación que podría parecer inesperada, pero que tiene sentido para ellos.
«Tenemos el mismo pelo. Idéntico pelo. Aparte de su barba, en realidad somos como gemelos», bromeó Hurley. También señaló que ambos pasaron buena parte de su vida viajando por motivos profesionales y que, con el tiempo, prefirieron vivir lejos del ritmo de las grandes ciudades.
Cyrus tiene una granja en Tennessee, mientras que Hurley vive en una propiedad rural en Herefordshire, Inglaterra. La actriz ha contado que disfrutan de actividades sencillas al aire libre, como cuidar el jardín, observar aves rapaces y encender fogatas.
La relación también acercó a sus familias. Hurley ha hablado favorablemente de la relación entre Cyrus y su hijo Damian, de 24 años, y ha contado que disfruta conocer a los hijos del músico. En junio de 2025, la pareja también compartió tiempo con parte de la familia Cyrus durante una visita a Londres para apoyar a Miley Cyrus.