Habrá boda: Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus, papá de Miley Cyrus, se comprometen tras un año de novios

La noticia se confirmó después de que Liz Hurley mostrara un anillo de diamantes en una fotografía publicada en Instagram y Billy Ray compartiera un mensaje con una referencia a un anillo. Aunque los indicios alimentaron las especulaciones, Page Six confirmó el compromiso citando a fuentes cercanas a la pareja.

El anillo de diamantes de Elizabeth Hurley que nos dice que habrá boda con Billy Ray Cyrus

El lunes 12 de octubre, Hurley publicó dos selfies frente al espejo para anunciar el inicio de las grabaciones de la serie The 'Burbs.

En las imágenes, la actriz aparece con una bata blanca y un anillo de diamantes en la mano izquierda, una joya que llamó la atención por su tamaño.

La pieza desató las versiones sobre una posible propuesta matrimonial. Una fuente citada por Page Six descartó que se tratara de un accesorio de utilería para el rodaje.



La relación de Liz Hurley y Billy Ray comenzó en 2025 (Jeff Spicer/Getty Images for the NTA's)

"Está filmando The 'Burbs; difícilmente creo que este anillo sea un accesorio de utilería", señaló el informante.

Un día después, Cyrus publicó un mensaje en Instagram sobre sus proyectos musicales y cerró con una frase que reforzó las sospechas. "Tiene cierto aire a anillo", acompañada de un emoji de una sortija. Damian Hurley, hijo de la actriz, reaccionó con un emoji de celebración.

El compromiso, según el reporte, llega mientras ambos mantienen sus respectivas carreras. Liz participa en la nueva temporada de The 'Burbs, mientras el papá de Miley Cyrus continúa con sus proyectos musicales.