Las parejas que nos trajo el 2025: los romances más sorprendentes e inesperados del año

El amor no descansa y en 2025 lo hemos comprobarlo. Este año hemos visto nacer nuevas historias de amor entre celebs que jamás hubiéramos imaginado y nos encantan. Estas son las parejas que nos trajo el 2025.
Las parejas inesperadas de 2025
Katy Perry y Justin Trudeau
Después de miles de especulaciones, las fotos en las que Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados besándose a bordo de un yate confirmaron el romance entre la cantante y el ex primer ministro de Canadá.
Entre besos y abrazos es innegable que esto es más que una amistad. Además, Katy lanzó una indirecta sobre su estatus amoroso en pleno concierto el lunes 13 de octubre en Londres, cuando un fan le preguntó si se casaría con él y la cantante respondió: “Deberías haberlo hecho hace unas 48 horas”.
Zoë Kravitz y Harry Styles
Cuando dicen que Harry Styles está en todos lados menos en el estudio, no están mintiendo. Hemos visto al cantante en el anuncio oficial del nuevo papa en Roma, cruzando las metas del maratón de Berlín y Tokio e incluso besando a una mistery girl en Glastonbury 2025.
Por eso nos quedamos con la boca abierta al descubrir que lo que parecía una simple amistad con Zoë Kravitz, según fuentes cercanas, resultó más que eso y, según dicen, sí va muy en serio el romance.
Lamine Yamal y Nicki Nicole
Luego de muchos rumores y misterio, la cantante argentina y el futbolista español confirmaron su relación en Instagram.
Ambos han confesado lo enamorados que están y lo cierto es que Nicki Nicole y Lamine Yamal nos están haciendo creer una vez más en el amor.
Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus
Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus demostraron que a veces las amistades entre mujer y hombre sí terminan en romance.
Esto dejó de ser una amistad cuando la actriz británica y el músico estadounidense hicieron oficial su relación en abril de este año con una foto en Instagram y desde entonces aparecer en eventos juntos.
Gracie Abrams y Paul Mescal
Como muchas de las relaciones de las que hemos hablado hasta ahora, el romance de Paul Mescal y Gracie Abrams comenzó con rumores desde mediados de 2024 cuando fueron vistos cenando juntos.
Sin embargo, la pareja hizo pública su relación durante el Festival de Glastonbury y, desde entonces, se les ha visto juntos en eventos como el estreno de la película Gladiator II, protagonizada por Paul.
Eiza González y Grigor Dimitrov
Otra vez, Instagram se conviertió en el lugar favorito de las celebs para confirmar sus relaciones.
Esta vez, Eiza González compartió un post en mayo celebrando el cumpleaños número 34 del tenista Grigor Dimitrov, su novio y a quien ha llamado "hombre de mis sueños".
Desde entonces, la pareja no ha parado de dar señales de que lo suyo va en serio.