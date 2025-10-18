Las parejas que nos trajo el 2025: los romances más sorprendentes e inesperados del año

Las parejas inesperadas de 2025

Katy Perry y Justin Trudeau

Después de miles de especulaciones, las fotos en las que Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados besándose a bordo de un yate confirmaron el romance entre la cantante y el ex primer ministro de Canadá.

Entre besos y abrazos es innegable que esto es más que una amistad. Además, Katy lanzó una indirecta sobre su estatus amoroso en pleno concierto el lunes 13 de octubre en Londres, cuando un fan le preguntó si se casaría con él y la cantante respondió: “Deberías haberlo hecho hace unas 48 horas”.

Zoë Kravitz y Harry Styles

Cuando dicen que Harry Styles está en todos lados menos en el estudio, no están mintiendo. Hemos visto al cantante en el anuncio oficial del nuevo papa en Roma, cruzando las metas del maratón de Berlín y Tokio e incluso besando a una mistery girl en Glastonbury 2025.

Por eso nos quedamos con la boca abierta al descubrir que lo que parecía una simple amistad con Zoë Kravitz, según fuentes cercanas, resultó más que eso y, según dicen, sí va muy en serio el romance.

​​Lamine Yamal y Nicki Nicole

Nicki Nicole y Lamine Yamal (Instagram)

Luego de muchos rumores y misterio, la cantante argentina y el futbolista español confirmaron su relación en Instagram.

Ambos han confesado lo enamorados que están y lo cierto es que Nicki Nicole y Lamine Yamal nos están haciendo creer una vez más en el amor.