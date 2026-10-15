Hilary Swank sorprendió a sus seguidores con una noticia que marcará un nuevo capítulo en su vida familiar: está embarazada a los 52 años y espera a su tercer hijo junto a su esposo, el empresario Philip Schneider. La actriz, ganadora de dos premios Oscar, anunció la noticia con un divertido video en el que participaron su marido y sus gemelos, Aya y Ohm.
Hilary Swank será mamá por tercera vez a los 52 años: así anunció su embarazo
Hilary Swank será mamá por tercera vez a los 52 años
La protagonista de Million Dollar Baby eligió Instagram para compartir la noticia de una manera original. En el video, la familia aparece bailando a oscuras con figuras hechas de luces fluorescentes pegadas a la ropa. Al darse la vuelta, Swank revela una silueta de bebé en su vientre, confirmando que la familia crecerá próximamente.
“Mucha gente me ha preguntado cuál es mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre”, escribió la actriz junto a las imágenes, en un mensaje con el que anunció que la llegada del bebé está prevista para finales de año.
La noticia llega poco más de tres años después de que Swank y Schneider se convirtieran en padres de gemelos. Aya y Ohm nacieron en abril de 2023, cuando la actriz tenía 48 años. Desde entonces, la intérprete ha compartido algunos momentos de su maternidad, aunque suele mantener a sus hijos alejados de la exposición pública.
En distintas entrevistas, Swank ha hablado sobre la experiencia de convertirse en mamá en una etapa más avanzada de su vida. En declaraciones a People, explicó que la maternidad le ha permitido estar muy presente para sus hijos y disfrutar de una etapa en la que también cuenta con mayor flexibilidad para organizar su carrera.
La actriz reconoció que durante sus primeros años en Hollywood estuvo muy enfocada en su trabajo y que, aunque siempre había querido tener hijos, no había planeado exactamente cuándo sucedería. Con el tiempo, dijo, encontró una etapa en la que podía dedicar más atención a su familia.
Swank también ha expresado que la paciencia y el trabajo personal que ha realizado a lo largo de los años le han dado herramientas para afrontar la crianza de sus hijos.
¿Quién es Philip Schneider, el esposo de Hilary Swank?
Philip Schneider es un empresario estadounidense que se casó con la actriz en agosto de 2018, después de aproximadamente dos años de relación. La pareja celebró su boda en una reserva de secuoyas en Carmel, California, en una ceremonia íntima rodeada de naturaleza.
En octubre de 2022, Swank anunció que estaba esperando gemelos y compartió su emoción por convertirse en mamá. Meses después, en abril de 2023, dio la bienvenida a Aya y Ohm.
Ahora, la pareja se prepara para recibir a su tercer hijo. Aunque la actriz no ha revelado el sexo del bebé, su anuncio dejó claro que la familia espera con entusiasmo esta nueva etapa.
Además de su trayectoria como actriz, Hilary Swank ha construido una carrera reconocida por sus interpretaciones en películas como Boys Don't Cry y Million Dollar Baby, papeles que le valieron dos premios Oscar a Mejor Actriz. Su anuncio de embarazo se suma a una etapa personal que ha descrito como una de las más gratificantes de su vida.