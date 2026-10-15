Hilary Swank será mamá por tercera vez a los 52 años: así anunció su embarazo

Hilary Swank será mamá por tercera vez a los 52 años

La protagonista de Million Dollar Baby eligió Instagram para compartir la noticia de una manera original. En el video, la familia aparece bailando a oscuras con figuras hechas de luces fluorescentes pegadas a la ropa. Al darse la vuelta, Swank revela una silueta de bebé en su vientre, confirmando que la familia crecerá próximamente.

“Mucha gente me ha preguntado cuál es mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre”, escribió la actriz junto a las imágenes, en un mensaje con el que anunció que la llegada del bebé está prevista para finales de año.





La noticia llega poco más de tres años después de que Swank y Schneider se convirtieran en padres de gemelos. Aya y Ohm nacieron en abril de 2023, cuando la actriz tenía 48 años. Desde entonces, la intérprete ha compartido algunos momentos de su maternidad, aunque suele mantener a sus hijos alejados de la exposición pública.

En distintas entrevistas, Swank ha hablado sobre la experiencia de convertirse en mamá en una etapa más avanzada de su vida. En declaraciones a People, explicó que la maternidad le ha permitido estar muy presente para sus hijos y disfrutar de una etapa en la que también cuenta con mayor flexibilidad para organizar su carrera.

La actriz reconoció que durante sus primeros años en Hollywood estuvo muy enfocada en su trabajo y que, aunque siempre había querido tener hijos, no había planeado exactamente cuándo sucedería. Con el tiempo, dijo, encontró una etapa en la que podía dedicar más atención a su familia.

Swank también ha expresado que la paciencia y el trabajo personal que ha realizado a lo largo de los años le han dado herramientas para afrontar la crianza de sus hijos.

