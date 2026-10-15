Garbage en el Zócalo: Anuncian concierto gratis en noviembre en la CDMX

Garbage en el Zócalo de la CDMX

El anuncio fue compartido a través de redes sociales, donde se confirmó la llegada del grupo a uno de los escenarios públicos más importantes del país.

“¡GARBAGE llegará al Zócalo de la Ciudad de México! El 14 de noviembre, la banda liderada por Shirley Manson se presentará con un concierto gratuito que promete hacer vibrar el corazón de la capital. ¡Aparta la fecha y prepárate para vivir una noche de música en vivo! 20:00 hrs”, se informó en la publicación.

La noticia es una nueva oportunidad para que los fans mexicanos se reúnan con la banda estadounidense-escocesa, reconocida por su sonido que combina rock alternativo, grunge y música electrónica. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Only Happy When It Rains, Stupid Girl y Push It, temas que marcaron una etapa importante del rock de los años noventa.

El concierto está programado para comenzar a las 20:00 horas del sábado 14 de noviembre y tendrá acceso gratuito en el Zócalo capitalino. Hasta el momento, el anuncio no ha dado a conocer información adicional sobre posibles bandas invitadas.

La última presentación de Garbage en la Ciudad de México ocurrió el 4 de septiembre de 2023, cuando la agrupación ofreció un concierto en el Pepsi Center WTC como parte de su gira.