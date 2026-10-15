Angélica Vale que se sometió a una mastectomía para reducir el riesgo de cáncer

Angélica Vale se sometió a una mastectomía para reducir el riesgo de cáncer

La posibilidad de enfermar de cáncer de mama cobró mayor relevancia cuando Angélica María volvió a enfrentarse a la enfermedad. A esto se sumó la preocupación de Angélica Vale por sus hijos y el deseo de estar presente en sus vidas durante muchos años.

La actriz recordó que todo comenzó cuando una doctora le realizó una serie de estudios para evaluar su riesgo de desarrollar cáncer de mama. Los resultados iniciales indicaron que tenía 23 por ciento de probabilidades de padecer la enfermedad. Ante ese panorama, la especialista le recomendó hacer algunos cambios y continuar con las evaluaciones antes de decidir qué tratamiento o procedimiento sería conveniente.



Angélica Vale (Getty Images)

“Me hizo no sé cuántos exámenes y resulta que tenía yo el 23% de posibilidades de tener cáncer de mama. Dije: ‘No, bueno’. Me dijo: ‘Mira, adelgaza, vamos a hacerte todo el rollo hormonal, no sé qué y vemos qué hacemos después’”, relató.

Sin embargo, mientras Angélica Vale continuaba con su proceso médico, Angélica María volvió a ser diagnosticada con cáncer de mama. La experiencia de su mamá hizo que la actriz prestara todavía más atención a su propia situación: “En ese inter, a mi mamá le vuelve a dar cáncer de mama, por lo cual cuando yo regreso y me vuelven a hacer los exámenes, tengo un 42% de posibilidades de tener cáncer de mama”, explicó.

El cambio en los resultados llevó a su doctora a plantearle una alternativa más definitiva: realizarse una mastectomía preventiva para disminuir las probabilidades de desarrollar la enfermedad.