Hijo de Halle Berry y Olivier Martinez quiere testificar en la batalla por su custodia

De acuerdo con documentos citados por People, Oliver Martinez, de 60 años, sostiene que su hijo, de 13, debería tener la oportunidad de explicar lo que vivió y expresar su postura ante el tribunal. El actor argumentó que su testimonio podría ayudar a esclarecer lo ocurrido el pasado 26 de septiembre, fecha en la que presuntamente se produjo el incidente denunciado.

“Creo que sería lo mejor para nuestro hijo que pudiera dirigirse al tribunal en este momento”, sostuvo Martinez en los documentos, según People. La supuesta voluntad del adolescente de testificar ha sido comunicada por su padre en el proceso judicial; no se ha informado de manera independiente que Maceo haya comparecido ante el juez.

La petición de Martinez ocurre mientras busca modificar el acuerdo de custodia que comparte con Halle Berry. El actor sostiene que el testimonio de su hijo permitiría conocer su versión de los hechos relacionados con el presunto episodio de septiembre.

Según la acusación presentada por Martinez, Berry habría agredido físicamente al adolescente durante una discusión y le habría colocado las manos alrededor del cuello. El actor también afirmó que Maceo lo llamó después del supuesto incidente para pedirle ayuda.

Estas declaraciones forman parte de los argumentos de Martinez en el proceso judicial y no constituyen hechos probados. La abogada de Berry ha rechazado las acusaciones y las calificó como “totalmente infundadas y deliberadamente engañosas”, según declaraciones recogidas por People.

La disputa también ha tenido consecuencias provisionales en el régimen de convivencia. A principios de octubre, un juez concedió a Martinez una orden de restricción temporal y limitó las visitas de Berry con su hijo mientras avanza el procedimiento. La actriz ha solicitado recuperar el esquema de custodia compartida que ambos tenían previamente.