La disputa legal entre Halle Berry y Olivier Martinez por la custodia de su hijo, Maceo, sumó un nuevo capítulo. El actor francés aseguró en documentos judiciales que el adolescente quiere hablar ante el juez para contar su versión de un presunto incidente ocurrido en septiembre, por el que Martinez acusa a la actriz de maltrato físico.
Hijo de Halle Berry y Olivier Martinez quiere testificar en la batalla por su custodia
Hijo de Halle Berry y Olivier Martinez quiere testificar en la batalla por su custodia
De acuerdo con documentos citados por People, Oliver Martinez, de 60 años, sostiene que su hijo, de 13, debería tener la oportunidad de explicar lo que vivió y expresar su postura ante el tribunal. El actor argumentó que su testimonio podría ayudar a esclarecer lo ocurrido el pasado 26 de septiembre, fecha en la que presuntamente se produjo el incidente denunciado.
“Creo que sería lo mejor para nuestro hijo que pudiera dirigirse al tribunal en este momento”, sostuvo Martinez en los documentos, según People. La supuesta voluntad del adolescente de testificar ha sido comunicada por su padre en el proceso judicial; no se ha informado de manera independiente que Maceo haya comparecido ante el juez.
La petición de Martinez ocurre mientras busca modificar el acuerdo de custodia que comparte con Halle Berry. El actor sostiene que el testimonio de su hijo permitiría conocer su versión de los hechos relacionados con el presunto episodio de septiembre.
Según la acusación presentada por Martinez, Berry habría agredido físicamente al adolescente durante una discusión y le habría colocado las manos alrededor del cuello. El actor también afirmó que Maceo lo llamó después del supuesto incidente para pedirle ayuda.
Estas declaraciones forman parte de los argumentos de Martinez en el proceso judicial y no constituyen hechos probados. La abogada de Berry ha rechazado las acusaciones y las calificó como “totalmente infundadas y deliberadamente engañosas”, según declaraciones recogidas por People.
La disputa también ha tenido consecuencias provisionales en el régimen de convivencia. A principios de octubre, un juez concedió a Martinez una orden de restricción temporal y limitó las visitas de Berry con su hijo mientras avanza el procedimiento. La actriz ha solicitado recuperar el esquema de custodia compartida que ambos tenían previamente.
Olivier Martinez pide que Nahla, la hija de Halle Berry, no participe en el caso
En los mismos documentos, Martinez solicitó que Nahla Aubry, la hija de 18 años que Halle Berry tuvo con el modelo Gabriel Aubry, no sea llamada a participar en la disputa. El actor argumentó que la joven no tiene relación directa con el caso y que su postura podría estar sesgada a favor de su madre.
La petición contrasta con la posición de Martinez respecto a Maceo, pues considera que su hijo sí debe tener la oportunidad de hablar ante el tribunal.
Nahla intervino previamente mediante una declaración judicial para defender a su mamá frente a las acusaciones. En ella afirmó que nunca había visto a Berry golpear, sujetar del cuello o agredir físicamente a su hermano, y describió a la actriz como una madre cariñosa, comprometida y, cuando es necesario, estricta.
La declaración de Nahla fue reportada por Los Angeles Times, que también señaló que la joven expresó su sorpresa y tristeza ante las acusaciones. Su testimonio forma parte de la controversia legal, pero no determina por sí solo lo ocurrido en el incidente denunciado.