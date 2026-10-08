En medio de la batalla legal entre Halle Berry y Olivier Martinez por la custodia de su hijo Maceo, la hija mayor de la actriz, Nahla Aubry, salió públicamente en defensa de su madre. La joven de 18 años presentó una declaración ante la Corte Superior de Los Ángeles en la que aseguró que nunca ha visto a Berry comportarse de manera violenta con su hermano.
Hija de Halle Berry la defiende de acusaciones de maltrato a su hijo: “Nunca la he visto ser violenta”
Hija de Halle Berry la defiende de acusaciones de maltrato a su hijo
El testimonio de Nahla se suma a la respuesta legal de la actriz, quien ha negado las acusaciones de su exmarido y ha insistido en que nunca ha maltratado física ni emocionalmente a Maceo.
En su declaración, presentada como parte de los documentos judiciales del caso, Nahla aseguró que nunca ha visto a su madre golpear, abofetear, estrangular o sujetar por el cuello a Maceo, quien actualmente tiene 13 años.
La joven explicó que ha vivido con su hermano durante la mayor parte de su vida y que ha sido testigo de la relación que mantiene con su madre. Según su versión, Berry es una madre “amorosa y dedicada”, involucrada en la vida de sus hijos y pendiente de aspectos como su educación, actividades deportivas y atención médica.
Nahla también describió momentos en los que ha visto a su madre y a Maceo jugar, hacer cosquillas y forcejear de manera afectuosa. Aseguró que nunca observó que esas interacciones terminaran con el menor lastimado o llorando.
Su declaración llega después de que Olivier Martinez acusara a Berry de haber agredido físicamente a su hijo durante un incidente ocurrido el pasado 26 de septiembre. El actor francés solicitó la custodia exclusiva del menor y una orden de restricción contra su exesposa.
Halle Berry también niega haber maltratado a su hijo
Las declaraciones de Nahla coinciden con la postura que Halle Berry ha mantenido ante la corte. La actriz rechazó las acusaciones de Martinez y afirmó que nunca ha abusado física o emocionalmente de Maceo.
Berry también pidió que se restablezca el acuerdo de custodia compartida que mantenía con Martinez y acusó a su exmarido de contribuir al deterioro de la relación entre ella y su hijo. Su equipo legal, por su parte, calificó las acusaciones de Martinez como “infundadas y deliberadamente engañosas”.
El conflicto no es nuevo. Berry y Martinez llevan años enfrentados legalmente por la crianza de Maceo. En 2024, la actriz incluso solicitó la custodia exclusiva del menor y cuestionó la manera en que su exmarido manejaba asuntos relacionados con su educación y salud mental.
Por ahora, un juez concedió a Martinez una orden de restricción temporal que limita el tiempo que Berry puede pasar con Maceo. La próxima audiencia está prevista para el 16 de octubre, cuando se revisarán las medidas adoptadas en medio de la disputa.
Nahla también habló de Olivier Martinez
En su declaración, Nahla no solo defendió a su madre. También hizo referencia a un episodio que, según recordó, presenció cuando era niña y en el que aseguró haber visto a Martinez agredir a su padre, el modelo Gabriel Aubry.
La joven afirmó que, durante todos los años que ha vivido con Berry, nunca ha visto a la actriz comportarse violentamente con alguien. También sostuvo que su madre nunca ha hablado mal de sus exparejas frente a sus hijos y que, por el contrario, siempre los ha alentado a mantener una relación cercana con sus respectivos padres.
Nahla reconoció que toda la situación le resulta dolorosa, especialmente por el impacto que puede tener en su hermano. Según su declaración, le preocupa que el conflicto judicial termine afectando la relación entre Maceo y su madre.
La batalla legal entre Halle Berry y Olivier Martinez continúa y, hasta ahora, las acusaciones de ambas partes forman parte de un proceso judicial que todavía no ha llegado a una resolución definitiva.