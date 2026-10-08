Hija de Halle Berry la defiende de acusaciones de maltrato a su hijo: “Nunca la he visto ser violenta”

Hija de Halle Berry la defiende de acusaciones de maltrato a su hijo

El testimonio de Nahla se suma a la respuesta legal de la actriz, quien ha negado las acusaciones de su exmarido y ha insistido en que nunca ha maltratado física ni emocionalmente a Maceo.

En su declaración, presentada como parte de los documentos judiciales del caso, Nahla aseguró que nunca ha visto a su madre golpear, abofetear, estrangular o sujetar por el cuello a Maceo, quien actualmente tiene 13 años.



La actriz se comprometió con su novio Oliver Martínez, quien le dio un gran anillo. (AP)

La joven explicó que ha vivido con su hermano durante la mayor parte de su vida y que ha sido testigo de la relación que mantiene con su madre. Según su versión, Berry es una madre “amorosa y dedicada”, involucrada en la vida de sus hijos y pendiente de aspectos como su educación, actividades deportivas y atención médica.

Nahla también describió momentos en los que ha visto a su madre y a Maceo jugar, hacer cosquillas y forcejear de manera afectuosa. Aseguró que nunca observó que esas interacciones terminaran con el menor lastimado o llorando.

Su declaración llega después de que Olivier Martinez acusara a Berry de haber agredido físicamente a su hijo durante un incidente ocurrido el pasado 26 de septiembre. El actor francés solicitó la custodia exclusiva del menor y una orden de restricción contra su exesposa.

