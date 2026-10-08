La espera terminó para los seguidores mexicanos de La Oreja de Van Gogh . La agrupación española ya confirmó las fechas de su regreso a México en 2027 como parte de su gira "Tantas cosas que contar", con cuatro conciertos que marcarán uno de los momentos más esperados de su recorrido internacional.
La Oreja de Van Gogh confirma cuatro conciertos en México con Amaia Montero
La Oreja de Van Gogh confirma cuatro conciertos en México con Amaia Montero
La banda se presentará el 27 de junio de 2027 en la Arena Monterrey, el 2 de julio en la Arena VFG de Guadalajara y tendrá dos noches en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 8 y 9 de julio. Las fechas ya aparecen también en la plataforma de venta de boletos.
El regreso tiene un significado especial porque estos conciertos forman parte de la nueva etapa de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, quien volvió a ocupar el puesto de vocalista original de la agrupación después de casi dos décadas. Montero dejó el grupo en 2007 para comenzar su carrera como solista, por lo que su reencuentro con Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde ha despertado una fuerte expectativa entre los seguidores que crecieron con sus primeros éxitos.
De hecho, la última etapa de Amaia junto a La Oreja de Van Gogh en México ocurrió en 2007, por lo que los conciertos de 2027 representarán su regreso al país junto a la banda después de aproximadamente 20 años.
México tampoco es una parada cualquiera para la agrupación. La Oreja de Van Gogh ha construido durante décadas una relación particularmente cercana con el público mexicano y en distintas ocasiones ha descrito al país como su “segunda casa”. En 2022, durante su gira “Un susurro en la tormenta”, la banda ya hablaba de lo especial que era regresar a México y del cariño que recibían de sus seguidores.
La importancia de México dentro de su trayectoria también queda reflejada en sus proyectos anteriores. La agrupación ha realizado numerosas giras por el país y grabó en México un proyecto en directo con algunos de sus grandes éxitos y colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade, Leonel García, Samo y Abel Pintos.
El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh
Ahora, el reencuentro adquiere una dimensión todavía mayor al tratarse de la formación que marcó una de las etapas más recordadas de la banda. Canciones como “Rosas”, “La playa”, “Puedes contar conmigo”, “20 de enero” y “El 28” forman parte de la memoria musical de varias generaciones y serán parte de la expectativa alrededor de estos conciertos.
La gira “Tantas cosas que contar” ya ha recorrido distintas ciudades de España y representa el regreso de Amaia Montero a los escenarios junto a sus antiguos compañeros. La agrupación también atraviesa un momento de renovado interés: recientemente se confirmó que sus canciones serán la base de la película musical “Puedes contar conmigo”, proyecto en el que la banda participa como productora ejecutiva.
Para el público mexicano, por tanto, las cuatro fechas de 2027 no representan únicamente una nueva gira. Serán el reencuentro de una generación de seguidores con una de las voces más identificables de La Oreja de Van Gogh y, sobre todo, la oportunidad de volver a ver a Amaia Montero compartiendo escenario con la agrupación que la convirtió en una de las cantantes españolas más reconocidas de principios de los 2000.
La venta de boletos está programada para el jueves 15 de octubre a las 11:00 de la mañana, de acuerdo con la información difundida para los conciertos en México. La agrupación, por su parte, ya dejó claro el vínculo que mantiene con el país al anunciar su regreso bajo la idea de volver a su “segunda casa”.