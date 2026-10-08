La Oreja de Van Gogh confirma cuatro conciertos en México con Amaia Montero

La banda se presentará el 27 de junio de 2027 en la Arena Monterrey, el 2 de julio en la Arena VFG de Guadalajara y tendrá dos noches en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 8 y 9 de julio. Las fechas ya aparecen también en la plataforma de venta de boletos.

El regreso tiene un significado especial porque estos conciertos forman parte de la nueva etapa de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, quien volvió a ocupar el puesto de vocalista original de la agrupación después de casi dos décadas. Montero dejó el grupo en 2007 para comenzar su carrera como solista, por lo que su reencuentro con Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde ha despertado una fuerte expectativa entre los seguidores que crecieron con sus primeros éxitos.

De hecho, la última etapa de Amaia junto a La Oreja de Van Gogh en México ocurrió en 2007, por lo que los conciertos de 2027 representarán su regreso al país junto a la banda después de aproximadamente 20 años.



México tampoco es una parada cualquiera para la agrupación. La Oreja de Van Gogh ha construido durante décadas una relación particularmente cercana con el público mexicano y en distintas ocasiones ha descrito al país como su “segunda casa”. En 2022, durante su gira “Un susurro en la tormenta”, la banda ya hablaba de lo especial que era regresar a México y del cariño que recibían de sus seguidores.

La importancia de México dentro de su trayectoria también queda reflejada en sus proyectos anteriores. La agrupación ha realizado numerosas giras por el país y grabó en México un proyecto en directo con algunos de sus grandes éxitos y colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade, Leonel García, Samo y Abel Pintos.