Sydney Sweeney y Marilyn Monroe están emparentadas: el estudio que reveló su vínculo familiar

¿Cómo están emparentadas Sydney Sweeney y Marilyn Monroe?

Un estudio genealógico realizado por MyHeritage, una plataforma especializada en la investigación de árboles familiares, descubrió que la protagonista de Euphoria y la legendaria estrella de Hollywood comparten un antepasado que vivió en Massachusetts durante el siglo XVII. De acuerdo con la investigación, son primas novenas con una generación de diferencia.

El hallazgo añade un nuevo capítulo a las coincidencias entre dos figuras de Hollywood separadas por varias décadas, pero vinculadas por una estética que sigue fascinando al público.

La investigación de MyHeritage rastreó las líneas paternas de ambas actrices hasta Ezra Perry, un colono inglés que vivió aproximadamente entre 1625 y 1689 en Sandwich, Massachusetts.

El antepasado común conecta a Steven Sweeney, padre de Sydney, con Charles Stanley Gifford, padre biológico de Marilyn Monroe. A partir de los registros genealógicos, los investigadores identificaron las ramas familiares que conducen hasta ambas estrellas.

Roi Mandel, director de investigación de MyHeritage, explicó que las comparaciones recurrentes entre las actrices despertaron el interés por investigar si existía una conexión familiar real.

El resultado fue una coincidencia que va más allá de las referencias estéticas: ambas descienden de un mismo antepasado, aunque el parentesco se remonta a varios siglos atrás. La investigación se basa en registros genealógicos y no implica que las actrices tengan una relación cercana.

Las veces que Sydney Sweeney ha homenajeado a Marilyn Monroe

La noticia llega después de varias apariciones públicas en las que Sydney Sweeney ha recuperado elementos del estilo de Marilyn Monroe, considerada uno de los grandes iconos del cine del siglo XX.

En febrero de 2026, la actriz lució en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara un vestido vintage de Ceil Chapman que recordaba al diseño que Monroe llevó en la portada de la revista Life en abril de 1952. La pieza destacaba por su silueta ceñida, los drapeados y los hombros descubiertos.



Sydney Sweeney (Getty Images)

También en diciembre de 2025, durante el estreno en Los Ángeles de La asistenta, Sweeney apareció con un vestido blanco de Galia Lahav que evocaba el icónico diseño que Monroe llevó en La tentación vive arriba, la película de 1955 que inmortalizó la escena de la actriz sobre una rejilla del metro.

Estas referencias han alimentado las comparaciones entre ambas, especialmente por la combinación de cabello rubio, sensualidad y glamour clásico que ha marcado parte de la imagen pública de Sweeney.

